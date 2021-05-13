Производитель электрокаров Tesla перестал принимать биткоин в качестве оплаты за электромобили, потому что его майнинг вредит окружающей среде. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в Твиттере. 

По одной из оценок, биткоин ежегодно потребляет столько же электроэнергии, сколько все Нидерланды. Все это сопровождается углеродным следом — выбросом в атмосферу парниковых газов. Это противоречит миссии Tesla «ускорить переход к устойчивой энергетике по всему миру». 

Возможность купить электромобиль Tesla за биткоин появилась в конце марта этого года. На сайте до сих пор можно приобрести электрокар за эту криптовалюту. Когда эта возможность исчезнет, непонятно. 

Tesla возобновит прием биткоинов, когда процесс его добычи будет осуществляться с помощью возобновляемой энергетики. Компания также изучает другие криптовалюты, которые используют меньше 1% энергии биткоина на одну транзакцию.

Маск добавил, что Tesla не будет продавать биткойн, купленный ранее в этом году на $1,5 млрд. Tesla уже продала часть имеющейся криптовалюты в первом квартале 2021 года, что помогло улучшить финансовые показатели за этот период. 


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