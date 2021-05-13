Новую модель iMac на M1 нашли в базе данных бенчмарка GeekBench 5. Как и ожидалось, с новым процессором он показал значительный прогресс на фоне предыдущего поколения на Intel.Издание MacRumors сравнило показатели новой модели с iMac на 21,5 дюйма 2019 года выпуска. Актуальное поколение превосходит предшественника по скорости обработки данных в одноядерном и многоядерном тестах на 56% и 24% соответственно.В одноядерном тесте iMac на M1 выдает 1729 баллов, а в многоядерном 7459 балла. Для сравнения, у модели на 21,5 дюйма с Intel Core i7 набирал 1109 баллов в одноядерном тесте и 6014 в многоядерном.Ранее генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что компания уже продает больше Mac на собственных процессорах Silicon, чем на решениях от Intel. Это впечатляющий результат, если вспомнить, что на данный момент на новых SoC доступны только три устройства (MacBook Air, MacBook Pro 13 и Mac mini), и продаются они всего шесть месяцев.Помимо нового процессора и производительности, фишка iMac 2021 года — многообразие расцветок корпуса. Недавно стало известно, что этим же удивит и MacBook Air 2021 года, который будет представлен позже.Минус iMac на M1 — малое количество оперативной памяти — по умолчанию во всех моделях, даже за 170 тысяч рублей, также установлено лишь 8 ГБ ОЗУ. В 2021 году такой объем ОЗУ выглядит просто несерьезно. 8 ГБ памяти выглядят логичными разве что для MacBook Air, но точно не для iMac, который позиционируется в том числе как рабочий инструмент.