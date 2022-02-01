Apple не представит обновленный mini-LED iMac Pro текущей весной. Об этом сообщает аналитик Росс Янг.По его данным, Apple представит моноблок текущим летом. Основные его особенности останутся теми же — фишкой экрана станет подсветка типа MiniLED, но с меньшим количеством MiniLED-зон, чем в iPad Pro и MacBook Pro.Напомним, в марте должна состояться первая презентация Apple. На нем компания точно представит iPhone SE третьего поколения и iPad Air пятого поколения.Традиционно летом компания устраивает только один ивент — конференцию для разработчиков WWDC. По логике, моноблок представят на ней, хотя эта презентация ориентирована на программное обеспечение Apple. Есть также вероятность, что она просто обновит ассортимент на официальном сайте без презентации.