Инсайдер слил дату презентации iPhone 15

Фархад
Apple Event

Инсайдер под ником Majin Bu опубликовал в X (экс-Twitter) скриншоты, на которых указана точная дата презентации Apple.

Автор ссылается на источники в европейских операторах связи, у которых в планёрке указано, что 12 сентября состоится запуск новых продуктов Apple. Разумеется, на этом мероприятии нам покажут iPhone 15, новые Apple Watch, а также другие гаджеты.

Apple Event

Ранее на эту же дату указывали несколько других источников, однако, сама Apple ещё официально не подтвердила ни одну из утечек. Скорее всего, компания разошлёт приглашения для СМИ и блогеров уже на следующей неделе.
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Источник:
Majin Bu
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Комментарии

tellurian
+4856
tellurian
Теперь будет 100500 новостей про дату :)))
Сегодня в 18:20
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st00p1dm0nkey
+4056
st00p1dm0nkey tellurian
Ещё нет информации про время и место 🤣
Сегодня в 18:30
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