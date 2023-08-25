Инсайдер слил дату презентации iPhone 15

Инсайдер под ником Majin Bu опубликовал в X (экс-Twitter) скриншоты, на которых указана точная дата презентации Apple.Автор ссылается на источники в европейских операторах связи, у которых в планёрке указано, что 12 сентября состоится запуск новых продуктов Apple. Разумеется, на этом мероприятии нам покажут iPhone 15, новые Apple Watch, а также другие гаджеты.Ранее на эту же дату указывали несколько других источников, однако, сама Apple ещё официально не подтвердила ни одну из утечек. Скорее всего, компания разошлёт приглашения для СМИ и блогеров уже на следующей неделе.