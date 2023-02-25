Инсайдеры показали iPhone 15 Plus со всех сторон

Изображения представлены в виде рендеров, созданных в Apple. Файлы очень точны с точки зрения дизайна и размеров устройства — по ним будут создаваться новые «яблочные» смартфоны.
Об этом сообщает профильный сайт 9toMac. Утечка в виде 3D-чертежей предназначена для партнеров Apple из цепочки поставок. На рендерах iPhone 15 Plus мы видим, что в нижней части устройства расположился порт USB-C, который окончательно заменит Lightning для зарядки и передачи данных.
Вся линейка iPhone 15 получит Dynamic Island — «островок» не будет особенностью старших моделей, как в случае с серией iPhone 14. Рамки iPhone 15 Plus станут чуть тоньше предшественника, а габариты незначительно увеличатся.
Размеры iPhone 15 Plus:
- Высота 160,87 мм
- Ширина 77,76 мм
- Толщина 7,81 мм
Для сравнения, вот размеры iPhone 14 Plus:
- Высота 160,84 мм
- Ширина 78,07 мм
- Толщина 7,79 мм
Кроме того, подложка камеры на задней панели стала немного толще, чем у iPhone 14 Plus.
Дизайн корпуса также слегка изменился — края стали более скругленными, что обеспечивает менее резкий переход от передней части устройства к задней.
Ранее просочилась информация в виде рендеров iPhone 15 Pro. Флагман от Apple также получил разъем USB-C, который тайно запечатлели на фото раннего прототипа.
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