Ожидается, что в этом году Apple представит четыре модели флагманской линейки iPhone 12. Ютубер Филип Корой (более известный как EverythingApplePro) и источник множества правдивых утечек Макс Вайнбах утверждают, что им стали известны важные особенности самой топовой модели iPhone 12 Pro Max.
Корой считает, что iPhone 12 Pro Max можно будет считать настоящим флагманом, в том числе из-за того, что у него будет довольно много отличий от более младших моделей. Ожидается, что в iPhone 12 Pro Max будет использоваться 5G-модем с поддержкой максимальных скоростей в диапазоне mmWave, экран с частотой обновления 120 Гц и камера с дополнительным сенсором LiDAR, который позволяет полноценно работать с играми и приложениями, поддерживающими дополненную реальность. У прошлогоднего iPhone 11 Pro Max гораздо меньше преимуществ перед iPhone 11 Pro, эти модели отличаются в основном габаритами и ёмкостью аккумулятора.
Источник Макса Вайнбаха утверждает, что к недостаткам iPhone 12 Pro Max можно будет отнести как раз габариты. В этом смартфоне установлен рекордно большой среди всей линейки iPhone экран с диагональю 6,7 дюйма, из-за чего его не особо комфортно держать в руке. Проблема усиливается тем, что компания Apple решила внести конструктивные изменения в корпус и сделала края менее обтекаемые, из-за чего они могут врезаться в ладонь, вызывая неприятные ощущения. Дискомфорт от врезания граней можно уменьшить использованием мягкого чехла, но так смартфон станет ещё крупнее и тяжелее.
К недостаткам iPhone 12 Pro Max также можно будет отнести относительно высокую цену. По данным инсайдеров, в США этот смартфон будет стоить от 1199 долларов и выше в зависимости от объёма накопителя, и это без учёта налогов с продаж, которые в каждом штате разные (а в некоторых штатах их нет). Apple рассчитывает оправдать эту цену наличием камеры с LiDAR и поддержкой максимально быстрой скорости в сетях 5G. В то же время, по слухам, из комплектации всех моделей iPhone 12 будут исключены наушники зарядный адаптер (зато Apple положит в коробку более надёжный кабель с плетёной оболочкой).
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Боюсь что наши цены на 12 не обрадуюсь никого :(
Три года отслужил верой и правдой)
Пора менять значит
С учетом карантина сильно не покатишься. А через год может будут более универсальные чипы.