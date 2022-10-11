Intel показала десктопный компьютер

Компания Intel продемонстрировала компьютер NUC 13 Extreme, носящий кодовое имя Raptor Canyon. В сравнении с ПК предыдущего поколения Dragon Canyon объём корпуса увеличился с 14 до 8 литров, а вместе с этим были улучшены его возможности.Подробности о начинке NUC 13 Extreme не раскрываются, но известно, что этот компьютер в различных конфигурациях будет оснащён десктопными процессорами Intel тринадцатого поколения и видеокартами с формфактором длиной до трёх слотов. Главная особенность серии Extreme — возможность замены и апгрейда абсолютно всех компонентов, в том числе материнской платы, процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителя.





Полноценная презентация NUC 13 Extreme состоится через несколько недель. Тогда же компания расскажет, какие компоненты используются в этом компьютере и сколько он будет стоить.

