Intel Компьютеры

Intel показала десктопный компьютер

Александр


Компания Intel продемонстрировала компьютер NUC 13 Extreme, носящий кодовое имя Raptor Canyon. В сравнении с ПК предыдущего поколения Dragon Canyon объём корпуса увеличился с 14 до 8 литров, а вместе с этим были улучшены его возможности.

Подробности о начинке NUC 13 Extreme не раскрываются, но известно, что этот компьютер в различных конфигурациях будет оснащён десктопными процессорами Intel тринадцатого поколения и видеокартами с формфактором длиной до трёх слотов. Главная особенность серии Extreme — возможность замены и апгрейда абсолютно всех компонентов, в том числе материнской платы, процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителя.



Полноценная презентация NUC 13 Extreme состоится через несколько недель. Тогда же компания расскажет, какие компоненты используются в этом компьютере и сколько он будет стоить.

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Комментарии

0
Makc H
5 бетка прилетела
11 октября 2022 в 20:13
#
lokky
+94
lokky
"...объём корпуса увеличился с 14 до 8 литров" — разве что в параллельной вселенной)))
11 октября 2022 в 20:40
#
tellurian
+4555
tellurian
Как достали ваши косяки :(

объём корпуса увеличился с 14 до 8 литров(с)
11 октября 2022 в 21:53
#
+91
slamfire
Вопрос: почему я не могу пойти в магаз и собрать себе Любой комп из лучших комплектующих ща меньшие деньги??? Чем этот комп лучше собранного мной в магазине? Компактность — точно не про него. Эксклюзивные комплектующие?(вряд ли это прям фича). Блок питания х пойми какого форм фактора? — тоже не круто ... в чем соль?
12 октября 2022 в 02:15
#
+355
NikTo slamfire
Да не для тебя это Интел старается, для корпоративного сектора же)... там важно и нужно однообразие комплектующих и фирменная гарантия и поддержка, цена — дело третье.
Сегодня в 02:08
#
+355
NikTo NikTo
И «возможность замены и апгрейда абсолютно всех компонентов, в том числе материнской платы, процессора, видеокарты, оперативной памяти и накопителя.» тоже весьма для компаний важна, купил один раз блок и с каждой новой Windows проапгрейдил... так лет 15 можно потянуть))
Сегодня в 02:13
#
AleX_another
+666
AleX_another
Так и раньше было. Нормальный корпус стоял лет 15 и в нём сменялось три платформы.
12 октября 2022 в 08:14
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