Intel представила квантовый процессор. Выглядит невероятно красиво

Компания Intel представила первый в её истории процессор для квантовых вычислений (что это такое и для чего нужно, можно прочитать у нас). Чип называется Tunnell Falls, он очень миниатюрный, гораздо меньше остальных процессоров Intel.
В Tunnel Falls используются 12 кремниевых кубитов, каждый из которых представлен в виде транзистора. Кубиты созданы с использованием новейших техпроцессов Intel, они изготовлены на 300-миллиметровых пластинах на фабрике D1. При производстве процессора достигнут низкий процент брака — всего 5% микросхем не проходят проверку работоспособности.