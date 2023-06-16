Intel представила квантовый процессор. Выглядит невероятно красиво

Александр


Компания Intel представила первый в её истории процессор для квантовых вычислений (что это такое и для чего нужно, можно прочитать у нас). Чип называется Tunnell Falls, он очень миниатюрный, гораздо меньше остальных процессоров Intel.

В Tunnel Falls используются 12 кремниевых кубитов, каждый из которых представлен в виде транзистора. Кубиты созданы с использованием новейших техпроцессов Intel, они изготовлены на 300-миллиметровых пластинах на фабрике D1. При производстве процессора достигнут низкий процент брака — всего 5% микросхем не проходят проверку работоспособности.
По словам Intel, микросхема Tunnel Falls позволит в ближайшее время создавать недорогие отказоустойчивые квантовые компьютеры, которые будут доступны любым компаниям и энтузиастам. Производитель обещает развивать эту линейку и планирует через год выпустить Tunnel Falls второго поколения.
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Комментарии

+553
jkttim
Вот что-то новое и интересное за последнее время :)))
час назад в 09:47
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