Intel представила ноутбучные процессоры нового поколения — Core Ultra

Компания Intel анонсировала выпуск процессоров без буквы i в наименовании. Они входят в линейку Meteor Lake и будут продаваться под новым брендом Core Ultra.
В производстве этих процессоров задействованы мощности тайваньской компании TSMC, которая предоставила Intel доступ к технологическому процессу N5/N6, применявшемуся в основном в чипах для мобильных устройств. Процессоры поддерживают Wi-Fi 6E и 7, Thunderbolt 4, DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, PCIe Gen 4/5, а также оперативную память LPDDR5(x)-7467 и DDR5-5600.
Чипы серии Core Ultra найдут применение в ноутбуках, мини-компьютерах и портативных игровых приставках, то есть в устройствах, для которых важно низкое потребление энергии. На рынке появятся более десятка моделей процессоров этой серии, отличающиеся характеристиками (числом ядер и потоков, тактовой частотой, рассеиваемой мощностью и т. п.) Все они оснащены интегрированным видеоускорителем Intel Xe, который обладает поддержкой DirectX 12 Ultimate, аппаратной трассировки лучей и фирменной технологии масштабирования XeSS. Он показывает прирост производительности до двух раз в сравнении с графикой в ноутбучных моделях Intel Core 13-го поколения и на 10% превосходит встроенную графику в процессоре AMD Ryzen 7 7840U.
Одна из главных отличительных особенностей Core Ultra — наличие нейронного модуля, предназначенного для работы с искусственным интеллектом и нейросетями. Возможности этого модуля будут в полной мере раскрыты в Windows 12, релиз которой состоится в 2024 году.
Первые устройства на базе процессоров Intel Core Ultra будут представлены в январе на выставке CES в Лас-Вегасе и появятся в продаже в первом квартале 2024 года.
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