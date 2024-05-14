Intel представила софт для объединения нескольких компьютеров

Александр



Компания Intel анонсировала ПО под названием Thunderbolt Share. Оно позволяет объединить несколько пользовательских компьютеров на базе Windows в общую сеть для быстрого обмена данными между ними.

Звучит так, будто в Intel изобрели локальную сеть, но это не совсем так. Объединённые с помощью Thunderbolt Share устройства могут делить друг с другом накопители, мониторы и периферийные устройства через удобный графический интерфейс. Файлы между устройствами передаются с очень высокой скоростью (ограничение Thunderbolt — 40 Гбит/с), а изображение с нескольких компьютеров можно выводить на один монитор с быстрым выбором картинки от разных источников.

К сожалению, есть существенное ограничение: для использования Thunderbolt Share необходимо, чтобы устройства обладали портом Thunderbolt 4 или 5, а они всё ещё довольно редко встречаются в компьютерах и ноутбуках. И если в случае с десктопным ПК можно относительно недорого купить карту расширения, добавляющую поддержку Thunderbolt, то найти такую карту для ноутбука по разумной цене проблематично. По словам Intel, в развитии Thunderbolt Share заинтересованы крупнейшие производители компьютеров и периферии (MSI, Lenovo, Acer, Razer, Belkin и т. д.) — они планируют получить лицензии на использование этой технологии в своей продукции.

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Источник:
Videocardz
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