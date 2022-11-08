Intel выпустила компьютер NUC 13 Extreme: игровая мощь в компактном корпусе





Компания Intel рассказала, сколько будет стоить компьютер NUC 13 Extreme и какими характеристиками он будет обладать. В эту серию включаются десктопные машины с высокопроизводительной начинкой и оптимизированным использованием пространства в корпусе, благодаря чему они получаются довольно компактными относительно любительских сборок.



В NUC 13 Extreme используется установленный в чипсет Z790 24-ядерный процессор Core i9-13900K с тактовой частотой до 5,8 ГГц, оперативная память формата SODIMM DDR5-5600 объёмом до 64 ГБ, до трёх твердотельных накопителей стандарта PCIe Gen 4 NVMe (M.2 2280), видеокарта Intel Arc с поддержкой интерфейса PCIe Gen5×16, разъёмы Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen2, Gigabit Ethernet 2.5GbE и модуль Wi-Fi 6E. В корпус вмонтировано несколько вентиляторов, причём они размещены так, чтобы занимать в корпусе немного места и обеспечивать максимально хорошее охлаждение при минимальном шуме.



Габариты NUC 13 Extreme примерно в 2-3 раза меньше, чем у кастомных десктопов со схожими характеристиками, причём производитель предусмотрел замену и апгрейд почти всех компонентов.







Продажи NUC 13 Extreme начнутся ближе к концу года. В пересчёте на российскую валюту этот компьютер будет стоить от 72 до 95 тысяч рублей в зависимости от комплектующих.

