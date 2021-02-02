Аналитик китайской компании Tianfeng International Го Минджи, имеющий источники из числа производителей комплектующих для различных устройств Apple, опубликовал информацию об электромобиле купертиновской корпорации. По его данным, базовые возможности системы, на основе которой будет работать этот автомобиль, Apple продемонстрирует уже в 2020 году, а его серийное производство начнётся в 2025 году.
Го Минджи указывает, что Apple изначально тесно сотрудничала с компанией Hon Hai Group (бренд Foxconn, собирающий по заказу Apple различные устройства), но она оказалась не лучшим партнёром в этом проекте, поэтому было решено найти другого помощника. Выбор пал на корейский концерн Hyundai, который тестирует платформу Apple на электромобиле E-GMP. Что интересно, на базе E-GMP создана модель Hyundai Concept, а это прообраз серийного электромобиля, который начнёт продаваться в 2020 году, в том числе в России. Ещё один интересный момент — сборка электромобиля будет производиться на заводе KIA.
Таким образом, расклад сил в данном проекте получается следующим: Apple занимается созданием концепта, дизайна, технологий и сервисов, Hyundai разрабатывает и производит запчасти, собирает тестовые образцы электромобиля и доводит продукт до готовности к серийному производству, а KIA занимается сборкой.
Схожего подхода Apple придерживается при выпуске всех своих гаджетов: компания разрабатывает их, заказывает компоненты у различных вендоров, а сборка производится у контрактных производителей. Правда, в случае с электромобилем у Apple гораздо меньше партнёров.
Го Минджи пишет, что если бы Apple занималась этим проектом самостоятельно, то смогла бы выпустить электромобиль лишь к концу десятилетия. Поддержка со стороны партнёров, имеющих большой опыт в автомобилестроении, по его данным, позволит сократить этот срок до 2025 года — именно тогда электромобиль Apple будет выпущен в продажу. Что касается цены, то она будет соответствовать премиум-уровню (предположительно около 100 тысяч долларов). Впрочем, с учётом продуктовой и ценовой политики Apple, может оказаться, что даже при столь высокой цене этот электромобиль окажется вне конкуренции в своём классе и предложит такие возможности, которых нет ни одного другого автомобиля.
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