Блокчейн, метавселенная, NFT, Web 3.0 — интернет выходит на новый уровень развития, и эти определения характеризуют новую ступень его развития. Картинка JPG может стоить тысячи долларов, виртуальный концерт — реальность, а не сюжет фантастики.
Мы уже рассказали о метавселенной и NFT. Это элементы нового цифрового пространства, а в общем оно называется Web 3.0. Расскажем о том, что это и каким будет интернет в ближайшем будущем.
Как развивался интернет?
Web 3.0 — обозначение третьей стадии развития сети. Все вращается вокруг термина «Web 2.0». Он был придуман вице-президентом O’Reilly Media Дейлом Догерти в 2003 году, говорится в книге Эндрю Кина «Ничего личного. Как социальные сети, поисковые системы и спецслужбы используют наши персональные данные». А впервые он был описан медиамагнатом Тимом О’Рейли и обозначал приход новой экономики в сети.
Развитие интернета делится на три этапа:
- Web 1.0. Версия интернета без поисковиков, социальных сетей и потокового видео. Существовала и развивалась в 90-е. Тогда сайты компаний не были функциональными и существовали в качестве визитной карточки для рекламы бренда и продукта или услуги. Предназначались исключительно для чтения, поэтому были минималистичными. Сейчас к Web 1.0 относятся сайты маркетплейсов — с минималистичным дизайном и минимальной функциональностью.
- Web 2.0. Следующее поколение интернета предназначается для чтения, записи и просмотра потокового видео. Пользователи в нем были не просто посетителями, а могли создавать и размещать собственный контент. Определение «Web 2.0» предложил вице-президент O’Reilly Media, Дейл Догерти в 2003 году. Переход осуществился в начале 2000-х годов
- Web 3.0. Эта версия Web позволяет веб-ресурсам предоставлять информацию пользователям на основе их действий. Это проявляется в выдаче контента, который максимально приближен к интересующим запросам пользователя. Концепция Web 3.0 подразумевает переход привычного нам интернета в новую стадию развития. Благодаря этому, пользователи смогут находится в умном интернете, который подстраивается под интересы пользователя. Кроме того, он перестает зависеть от компаний-монополистов, владеющих соцсетями, интернет-магазинами, популярными приложениями и т.д. (Facebook, Google, Apple), авторское право в интернете выйдет на новый уровень.
Где мы находимся и почему интернет должен измениться?
Определение «Web 2.0» стало использоваться для условного обозначения радикального возрождения интернета после краха биржи NASDAQ весной 2000 года. «Общепризнанным флагманом Веба 2.0» была признана Google, пишет Тим О'Рейли.
Он также указывает, что флагманом Web 1.0 была компания-разработчик одноименного браузера Netscape, компания Google шла по аналогичному пути, чтобы в будущем использовать доминирующее положение на рынке браузеров «для достижения такой же рыночной власти, какой обладала Microsoft на рынке ПК».
Однако у текущей цифровой экономики есть проблемы. Web 2.0 контролируется несколькими миллиардерами, включая Марка Цукерберга из Facebook, Джеффа Безоса из Amazon и Джека Дорси из Twitter. «Во многом подобно телефонному звонку, который возникает не на концах телефонной линии, а в сети между ними, Google в пространстве между браузером, поисковиком и целевым контентсервером выступает как генератор возможностей и как посредник между пользователем и онлайновыми знаниями данного пользователя,» — говорит О'Рейли.
Успех компаний Web 2.0 предоставил инвесторам возможность заработать значительные деньги за счет вложений в акционерный капитал корпораций, однако это не позволяет развиваться стартапам, Web 3.0 может стать решением проблемы. Компании, ведущие бизнес по модели Web 3.0, в основном являются стартапами. Они занимаются развитием финансовых и социальных медиа-платформ. Некоторые компании разрабатывают платежные платформы, а другие создают игры на основе бизнес-моделей 3.0.
Специалист по маркетингу и продажам Жиль Диси выделяет еще две проблемы:
Цензура и монополия. Около 90% сайтов сосредоточено в руках всего четырех хостинг-провайдеров. При необходимости они могут перекрыть доступ к неугодным для себя платформам.
У контента есть владелец, и это не автор. Сервисы владеют всем, что пользователь на них выкладывает — это данные профилей, публикации, переходы по ссылкам. Всю информацию владельцы могут продать рекламодателям.
Как устроен Web 3.0?
Решить все эти проблемы должен Web 3.0. У него есть потенциал в первую очередь потому что он построен на базе блокчейна, где монополия будет невозможна.
Чтобы понять следующий этап развития интернета, обратите внимание на четыре ключевые особенности Web 3.0:
- Повсеместность
- Семантическая паутина
- Искусственный интеллект
- 3D графика
Право на свой контент получат авторы. Торговать своими активами в децентрализованном интернете будущего можно будет без посредников, которые обычно диктуют свои правила и взимают плату за транзакции.
Вот какой видит эту экономику Диси:
- Каждый пользователь — это полноценный кошелек блокчейна
- Каждый его файл — это актив, записанный на кошелек
- Каждая сделка — это перевод, совершенный с одного кошелька на другой
Web 3.0 и криптовалюты
Они тесно связаны, спасибо технологии блокчейн. И именно криптовалюта отражает рост интереса к нему. Токены блокчейн-проектов Web 3.0 — один из главных трендов на криптовалютном рынке. В 2021 году эта отрасль выросла на 244% и вышла на второе место по скорости развития.
Кроме того, мостом между Web 2.0 и Web 3.0 могут стать невзаимозаменяемые токены (NFT). Такое мнение на конференции ForkLog «Почему NFT стоят так дорого?» выразил СЕО и сооснователь CloudNFT Питер Бел.
По его словам, NFT не привносят ничего нового в отрасль авторского права, но при этом могут быть полезными при взаимодействиях в Web 3.0. «NFT могут превратиться в сервисы для подписания цифровых документов. В случае с авторским правом было бы крайне удобно «заложить» договор об отчуждаемых авторских правах в NFT и передать его другому человеку», — говорит Питер Бел.
Web 3.0 и метавселенные
Эти понятия тесно связывают. И логика в этом есть — оба определения подразумевают вывод интернета на новый уровень. И тем не менее, прямой связи между ними нет.
Метавселенные будут созданы конкретными компаниями и будут представлять собой некие платформы в виде виртуальных миров. Web 3.0 же — спецификация, которая задаст правила работы всего интернета. И тем не менее, идея у них одна — в конце 2021 года корпорации начали активно убеждать нас в том, что в ближайшие годы концепция интернета радикально изменится.
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