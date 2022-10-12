iOS 16 ломает поддержку AirPlay на старых моделях Apple TV

Издание iCreate заметило, что функция AirPlay перестаёт работать с несколькими старыми моделями Apple TV после обновления iPhone до iOS 16. Что это — баг или так и было задумано — пока неизвестно.
Проблема затрагивает приставки Apple TV второго и третьего обновлений, выпущенные в 2010 и 2012 годах, а также смартфоны Apple, обновлённые до iOS 16.0.3. При попытке вывести на экран телевизора контент из некоторых приложений появляется сообщение следующего содержания: «При загрузке этого контента возникла ошибка. Попробуйте позже». На смартфонах с iOS 15.7 и более ранними версиями iOS 16 этой проблемы не возникает.
Примечательно, что некоторые видео нормально воспроизводятся на старых моделях Apple TV через AirPlay, невозможно запустить в основном контент с DRM-защитой. В том, что компания Apple забросила поддержку старых моделей Apple TV, нет ничего удивительного и необычного, ведь ранее на них перестали работать некоторые популярные приложения, в том числе YouTube. Apple TV второго поколения не обновляется уже несколько лет, а последний апдейт для третьего поколения приставки был выпущен весной этого года.
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