Apple iPhone iOS 16

iOS 16 пользуется невероятной популярностью среди владельцев iPhone

Фархад

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По данным аналитического сайта Mixpanel, за первые 100 дней с момента релиза iOS 16 установили почти на 70% совместимых моделей iPhone.

В этом году пользователи проявили больший интерес к переходу на новую версию ОС, чем к iOS 15 в 2021. Вероятно, такая популярность iOS 16 связана с тем, что Apple добавила ряд визуальных изменений, например, кастомизацию экрана блокировки и активные виджеты.

Согласно Mixpanel, iOS 16 установлена на 68,90% совместимых устройств, iOS 15 — на 24,82%, а количество iPhone со старыми операционными системами составляет около 7%.

Вероятно, к концу года этот показатель перевалит за 70%, поскольку на днях Apple должна выпустить iOS 16.2 с рядом новых функций, включая караоке-режим в Apple Music, новые виджеты экрана блокировки и многое другое.

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Источник:
MacRumors
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