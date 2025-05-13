iOS 19 улучшит автономность вашего iPhone с помощью ИИ

Фархад

iOS 19

С релизом iOS 19 компания Apple планирует внедрить новую функцию управления энергопотреблением с помощью ИИ.

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Новый инструмент будет анализировать, как вы используете ваше устройство, и оптимизировать потребление энергии, сокращая нагрузку на аккумулятор. Ожидается, что функция поможет продлить время работы iPhone, особенно с учетом выхода ультратонкого iPhone 17 Air с мизерной батареей.

Функция станет частью набора Apple Intelligence. Она будет использовать данные об аккумуляторе с течением времени. Самое интересное, что на экране блокировки появится новый индикатор, который покажет, сколько времени осталось до полной зарядки устройства.

Официальный анонс iOS 19 и других новых операционок Apple состоится уже 9 июня.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

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arnikrock
Apple, you are always ahead of the entire planet Earth and all the galaxies of outer space!
2 часа назад в 09:42
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