iOS 19 улучшит автономность вашего iPhone с помощью ИИ







С релизом С релизом iOS 19 компания Apple планирует внедрить новую функцию управления энергопотреблением с помощью ИИ. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Новый инструмент будет анализировать, как вы используете ваше устройство, и оптимизировать потребление энергии, сокращая нагрузку на аккумулятор. Ожидается, что функция поможет продлить время работы iPhone, особенно с учетом выхода ультратонкого iPhone 17 Air с мизерной батареей.Функция станет частью набора Apple Intelligence. Она будет использовать данные об аккумуляторе с течением времени. Самое интересное, что на экране блокировки появится новый индикатор, который покажет, сколько времени осталось до полной зарядки устройства.Официальный анонс iOS 19 и других новых операционок Apple состоится уже 9 июня.