iOS 19 улучшит автономность вашего iPhone с помощью ИИ

С релизом iOS 19 компания Apple планирует внедрить новую функцию управления энергопотреблением с помощью ИИ.
Функция станет частью набора Apple Intelligence. Она будет использовать данные об аккумуляторе с течением времени. Самое интересное, что на экране блокировки появится новый индикатор, который покажет, сколько времени осталось до полной зарядки устройства.
Официальный анонс iOS 19 и других новых операционок Apple состоится уже 9 июня.
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