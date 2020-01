27 января 2010 года Стив Джобс представил планшет iPad. Компания Apple решила напомнить, какой путь прошло это устройство и какое влияние оказало на наш мир.



2010



27 января: Apple представляет iPad.

19 ноября: Опра Уинфри называет iPad «лучшим изобретением века» в одной из рубрик последнего сезона своего ток-шоу.

9 декабря: iPad становится «Гаджетом года» по версии TIME.



2011



6 января: Рэпер Пи Дидди ходит на суперъяхте с iPad-управлением.

2 марта: Apple представляет iPad 2 с аккумулятором на 10 часов работы и двумя камерами.

25 марта: iPad попал в Книгу рекордов Гиннесса как самое быстро продаваемое устройство в истории.

18 апреля: Gorillaz выпускает альбом The Fall, который полностью записан на iPad основоположника группы Деймона Албарна во время тура.

9 мая: королева Елизавета II заказала себе iPad после того, как увидела устройство у принца Гарри и принца Уильяма.

Июнь: Alaska Airlines первыми среди авиакомпаний получила разрешение заменить бортовую документацию пилотов на iPad.

Август: первая команда из НФЛ «Тампа-Бэй Бакканирс» отказалась от использования бумаги и перешла на iPad 2 для рисования схемы игры.

13 декабря: Федеральное управление гражданской авиации США одобрило использование iPad в кабине экипажа во время всех этапов полёта.



2012



19 января: Apple меняет представление об учебниках с iBooks 2 для iPad и представляет новое приложение iTunes U для iPad.

7 марта: Apple представляет новый iPad с дисплеем Retina.

12 апреля: приложение Paper для рисования скетчей на iPad получило 1,5 миллиона загрузок за 2 недели.

23 октября: Apple представила iPad 4-го поколения и iPad mini, который легко держать в одной руке.

12 декабря: Папа римский Бенедикт XVI благословил пользователей Сети через Twitter с помощью iPad.



2013



18 января: The New Yorker рассказывает о первой в мире обложке, нарисованной на iPad Хорхе Коломбо.

12 мая: астронавт Кристофер Хэдфилд взял с собой iPad на МКС и исполнил песню Дэвида Боуи «Space Oddity».

14 мая: компания Square представила Square Stand, кассовый аппарат для iPad.

22 октября: Apple представляет более тонкий и лёгкий iPad Air и iPad mini с дисплеем Retina.



2014



7 января: в App Store доступно более 500 000 приложений, созданных специально для iPad.

27 марта: Microsoft представляет пакет приложений Office для iPad.

16 октября: Apple представляет iPad Air 2 и iPad mini 3.

4 ноября: журналисты CNN прячут свои iPad за планшетами Surface от Microsoft во время прямого эфира в день выборов.



2015



6 февраля: пилот и его жена совершили аварийную посадку самолета с помощью iPad после отказа электросистемы.

9 сентября: Apple представляет iPad Pro с 12,9-дюймовым дисплеем и iPad mini 4.



2016



21 января: Microsoft выпустила обновление приложений Office для iPad Pro с поддержкой Apple Pencil.

16 февраля: иллюстраторы берут с собой iPad Pro для освещения New York Fashion Week, меняя представление о модных эскизах.

Март: Главная лига бейсбола (MLB) вооружает тренеров iPad Pro 12,9.

21 марта: Apple представляет iPad Pro с дисплеем 9,7 дюйма.

3 мая: Марк Джейкобс рисует эскиз платья Бетт Мидлер для Met Gala на iPad Pro.



2017



9 февраля: Tate открывает выставку культового iPad-художника Дэвида Хокни с его самыми известными работами.

21 марта: Apple представляет новый iPad с дисплеем Retina 9,7 дюйма по доступной цене в 329 долларов.

12 апреля: НХЛ установила iPad Pro, чтобы тренеры в режиме реального времени могли менять стратегию игры.

5 июня: Apple выпускает iPad Pro в двух моделях: 10,5 и 12,9 дюйма.



2018



27 марта: Apple представляет iPad 6-го поколения.

Май: российские архитекторы Василий Кривошеин и Елена Моторина спроектировали стадион в Калиниграде к ЧМ 2018 с помощью iPad Pro и Apple Pencil.

17 мая: учебная программа Everyone Can Code для iPad полностью доступна для учащихся с нарушениями зрения и слуха.

30 октября: представлены новые iPad Pro с дисплеем Liquid Retina 11 дюймов и 12,9 дюйма.



2019



8 марта: художница Соня Борисова оформила российский App Store к 8 Марта на iPad Pro.

18 марта: Apple выпускает iPad mini 5 и iPad Air (2019).

10 сентября: Apple представляет новую версию самого популярного iPad (7-го поколения).

4 ноября: Adobe Photoshop доступен для iPad.

25 сентября: более 450 миллионов штук iPad было продано с 2010 года.