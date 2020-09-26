iPad Air 4-го поколения — самая яркая премьера сентябрьской презентации Apple. Часы Watch SE — альтернатива предыдущим поколениям при выборе девайса, как iPhone SE и XR. Таким устройствам не уделяется много внимания, хоть они и отлично продаются. Series 6 — минорное обновление, а iPad 8-го поколения совсем скучный и почти без изменений.

iPad Air заставил говорить о дизайне, позиционировании и сценарии использования планшетов. После его выхода положение планшетов может измениться, это видно сразу. Он продолжит дело iPad Pro (2018). Разберем, как, а заодно вспомним эволюцию планшетов.

Каким был iPad при Стиве Джобсе?

Основатель Apple, создавший индустрию смартфонов какой мы ее знаем, не воспринимал планшеты всерьез. iPad был создан, чтобы позлить Microsoft, а его релиз был отсрочен на несколько лет, чтобы не помешать продажам iPod.

По данным издания The Daily Dot, топ-менеджер, вдохновивший Джобса, хвастался планами Microsoft, говорил, что они изменят мир, и уделял особое внимание стилусам. Стив же категорически отрицал их необходимость и создал планшет без него, чтобы бросить вызов конкуренту. «Мы рождаемся с 10-ю стилусами», — говорил Джобс, напоминая, что лучший способ управлять устройством — пальцами.

Впрочем, линейка не была совсем бессмысленной. Миссией iPad было предоставление возможности потреблять и создавать контент на одном устройстве. Джобс считал, что для этого компьютер подходит далеко не всем: «Когда мы были аграрной нацией, все наши машины были грузовиками, потому что они нужны были на фермах. Персональные компьютеры становятся своего рода грузовиками. Они по-прежнему будут нужны, но лишь одному из нескольких людей. Кто знает, может быть iPad является предвестником наступления такой эры?»

Только реализация была слабой. Для начала в него добавили адаптации приложений для работы с Mac (Pages, Numbers, GarageBand), но решение было актуально лишь временно, далее планшеты Apple начали стагнировать, и за дело взялся Тим Кук.

Как его изменил Тим Кук?

Судьбоносным стал выход первого iPad Pro в 2015 году. На тот момент и сейчас это нишевый аппарат для дизайнеров и художников, а потенциально — самый массовый. До релиза iPad Pro (2015) линейка стагнировала, а ее устройства годились строго для развлечений и потребления контента, в плане создания их максимумом было написание текстов без редактуры в неудобном положении на коленях.

iPad Pro (2015) стал первым планшетом Apple с поддержкой Стилуса Apple Pencil и клавиатуры Magic Keyboard. С того момента он начал всерьез восприниматься как устройство для создания контента, а не только его потребления.

Кроме того, под профессиональный планшет идеально подошли изменения в iOS. Появился удобный оконный режим, горячие клавиши в приложениях и контекстные расширения — например, прямо в Галерее можно включить сторонний редактор изображений, вроде VSCO. Так, сегмент планшетов ожил, а линейка Pro обрела узкий круг фанатов.

Следующим значимым релизом стал iPad Pro (2018). Он предложил стильный современный дизайн и Face ID — отличный способ привлечь аудиторию к нишевому продукту. Помимо этого, его функциональность заметно расширилась.

Он получил стилус Apple Pencil 2-го поколения, позволяющий рисовать с более плавными переходами между тонами, USB-C, позволяющий выводить изображение напольной экран, и Photoshop.

Продолжил дело аппарата iPad Pro (2020) с клавиатурой Smart Keyboard, с которой можно статично держать устройство на коленях и работать. А завершила операционная система iPadOS, которая позволила подключить к планшету мышь.

Все перечисленные нововведения позволяют планшету быть самостоятельным устройством, использоваться как основное и заменить ноутбук. Мощь процессора и обилие аксессуаров сделали его по возможностям и потенциалу сопоставимым с лэптопом. А по эргономике даже лучше: планшет проще положить в рюкзак, с него удобнее смотреть видео. Сценариев использования больше, устройство универсальнее. А зачем платить за два, если можно пользоваться одним?

Как iPad стал нишей детей и почему из-за этого у него есть будущее?

Помимо всего перечисленного, iPad стал популярным устройством среди детей. Возможность смотреть видео и играть в игры на большом портативном экране, детский режим и родительский контроль — все это позволило планшетам привлечь эту аудиторию. И именно она поможет планшетам убить ноутбуки.

Главный редактор iGuides Артур Сотников подробно рассказывал об этом сценарии использования iPad Pro. Кратко: поколению, выросшему с планшетом в руках, удобнее взаимодействовать с устройством с помощью сенсорного экрана. Так, они «прикасаются» к интерфейсу, тогда как клавиатура и мышь для них — ненужный барьер.

Кроме того, компании развивают дополненную реальность. Взаимодействовать с ней на планшете удобно, а на ноутбуке почти невозможно.

iPad универсальнее ноутбука, задумайтесь

Даже у людей, которым сейчас 20-30 лет, есть шанс перейти с ноутбука на планшет. Мы заходим в интернет преимущественно со смартфона, а планшет ближе к нему по форм-фактору и способу взаимодействия с пользователем, чем ноутбук.

Если планшеты не остановятся в развитии, в ближайшие 10 лет они заменят ноутбуки. Настольные компьютеры останутся нетронутыми. Их не убили ноутбуки, не убьют и планшеты. У них более конкретное предназначение (работа, гейминг), для работы с ними нужны стол и периферия. Ноутбук считается альтернативой для ПК с возможностью легкого переноса, планшет займет эту нишу.

Осталось сделать планшеты с возможностями компьютера более доступными и поделить на сегменты — флагманский, средний класс и бюджетный. iPad Air 4-го поколения — первый шаг на пути к этому. Он стоит почти на 20 000 рублей дешевле Pro-версии (51 708 против 67 190 рублей в минимальных комплектациях).

Это «окно овертона» — Apple выпустит более доступный девайс с поддержкой Apple Pencil 2-го поколения, клавиатур Magic Keyboard и Smart Keyboard и постепенно начнет внушать людям, что планшет удобнее, чем ноутбук. Он стоит столько же (а в случае с MacBook Pro, втрое дешевле), с него тоже можно работать, а лежать на диване и смотреть кино в разы удобнее.





