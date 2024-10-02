iPad Mini совсем скоро исчезнет из продажи

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Один из крупнейших американских ритейлеров Best Buy готовится распродать все остатки iPad mini в ближайшее время. Магазины стремятся быстрее избавиться от компактных планшетов в преддверии выхода новых моделей.Best Buy планирует продавать iPad mini 6-го поколения без LTE-модуля по $359,99. К слову, на сайте Apple он стоит $499. Это вполне логично, учитывая возраст iPad mini 6 (он вышел в сентябре 2021 года). Тем более, что многочисленные инсайдеры неоднократно говорили о релизе iPad mini 7 в конце октября.Ожидается, что следующие iPad mini получит обновлённый экран без желейного эффекта, чип A18, поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также новые расцветки. Брать сейчас настолько старую модель в виде iPad mini 6-го поколения точно не стоит.