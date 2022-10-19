iPad Pro с чипом M2 ещё не появился в продаже, а уже разочаровал





На этой неделе компания Apple представила две новые модели iPad Pro, которые оснащены процессором M2 её собственной разработки. Он ещё не появился в продаже, но уже подвергся критике.



Процессор M2 используется в MacBook Air и MacBook Pro и показывает себя очень хорошо — он высокопроизводительный и экономичный. Как выяснилось, в iPad Pro установлена урезанная версия чипа, потерявшая в многоядерном режиме около 25% производительности в сравнении с MacBook Pro. Это неудивительно, ведь планшеты Apple лишены вентиляторного охлаждения. Процессор, работающий без ограничения по мощности, стал бы перегреваться и уходить в тротлинг, то есть сбрасывал бы тактовую частоту и начинал тормозить.



В некотором смысле выпуск планшета с ноутбучным, а не мобильным процессором можно считать маркетинговым ходом. Тем не менее стоит дождаться пользовательских отзывов и результатов тестирования в бенчмарках, чтобы понять, действительно ли новые модели iPad Pro значительно лучше предыдущих.



А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides