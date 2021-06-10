Зак Нельсон с YouTube-канала JerryRigEverything провёл свой обычный краш-тест, и на этот раз к нему попал выпущенный недавно iPad Pro с процессором M1.
Эта модель iPad Pro оказалась прочнее предшественника, хотя из-за относительно больших габаритов и мягкого материала корпуса погнуть её руками намного проще, чем большинство смартфонов.
Корпус iPad Pro легко поцарапать со всех сторон даже обычным канцелярским ножом, что неудивительно, ведь он не покрыт стеклом, как многие смартфоны. Что касается экрана, то стекло на нём «сдалось» только на лезвии с твёрдостью 6 по шкале Мооса, что является типичным показателем для подобных устройств.
При воздействии пламени от зажигалки экран с матрицей Mini-LED заметно почернел в местах нагрева. Спустя несколько секунд он остыл, моментально восстановился и продолжил реагировать на нажатия, будто ничего не произошло.
Разломить планшет как печенюшку у Зака не получилось — нужно приложить немало усилий, чтобы корпус погнулся. Стекло при этом не разломилось, а лишь погнулось, экран остался работоспособен, но на матрице появились неприятные пятна. Чтобы фатально сломать эту модель, пришлось бы гнуть его корпус до тех пор, пока не захрустит логическая плата или из контактов не выбьется какой-нибудь важный шлейф.
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