iPad Pro с процессором M2 лишился поддержки старых сетей связи

Как заметил сайт MacRumors, у только что представленного планшета iPad Pro нет поддержки технологии GSM/EDGE. У более ранних моделей iPad она была, а теперь компания Apple по какой-то причине решила отказаться от неё.
Речь идёт о модификации iPad Pro, поддерживающей сотовую связь. Версия только с Wi-Fi по очевидной причине вообще не может подключаться к сотовым сетям.
GSM/EDGE имеет обозначение 2.5G и представляет собой промежуточный этап между технологиями 2G и 3G. Эта технология начала внедряться с 2003 года, она обеспечивает обмен данными со скоростью до 384 кбит/с (что в то время казалось большим прогрессом в сравнении с гораздо более медленным GPRS). Многие операторы связи уже давно забросили EDGE.
Свежая модель iPad Pro, представленная сегодня, обладает поддержкой Wi-Fi 6E, а версия с сотовой связью работает с 3G, LTE и гигабитным 5G. В ней также предусмотрен геолокационный модуль GPS/GNNS.
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