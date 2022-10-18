iPad

iPad Pro с процессором M2 лишился поддержки старых сетей связи

Александр


Как заметил сайт MacRumors, у только что представленного планшета iPad Pro нет поддержки технологии GSM/EDGE. У более ранних моделей iPad она была, а теперь компания Apple по какой-то причине решила отказаться от неё.

Речь идёт о модификации iPad Pro, поддерживающей сотовую связь. Версия только с Wi-Fi по очевидной причине вообще не может подключаться к сотовым сетям.

GSM/EDGE имеет обозначение 2.5G и представляет собой промежуточный этап между технологиями 2G и 3G. Эта технология начала внедряться с 2003 года, она обеспечивает обмен данными со скоростью до 384 кбит/с (что в то время казалось большим прогрессом в сравнении с гораздо более медленным GPRS). Многие операторы связи уже давно забросили EDGE.

Свежая модель iPad Pro, представленная сегодня, обладает поддержкой Wi-Fi 6E, а версия с сотовой связью работает с 3G, LTE и гигабитным 5G. В ней также предусмотрен геолокационный модуль GPS/GNNS.
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Комментарии

tellurian
+4577
tellurian
В целом многие страны убирают поддержку 2-2,5G. Частоты используют под новые сети.
В России тоже такое практикуют.
2 часа назад в 19:24
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