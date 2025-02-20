Ругаете новый iPhone 16e? Он просто не для вас! Что не так с новинкой

Анонс «доступного» айфона вызвал неоднозначный резонанс и для Apple это уже первый признак успеха. Презентации новых продуктов компании всегда вызывают значительный отклик в медиа и соцсетях. Сигналом к провалу нового iPhone 16e стала бы тишина вокруг анонса, но этого не случилось. Давайте разбираться с анонсом «экономичного» айфона.
Что значит буква «e» в названииДля начала пройдемся по неймингу. Apple убила серию SE и представила, по словам Тима Кука, «нового члена семьи». С позиции маркетинга — это грамотный ход. Презентация чего-то нового всегда интереснее, чем очередная итерация существующего продукта. В этом плане к Apple не подкопаешься — молодцы.
К сожалению, нам не объяснили, что конкретно означает буква «e» в названии. Apple выпустила 12-минутный ролик с анонсом своего «доступного» айфона и не удосужилась объяснить значение нейминга.
Возможно, это еще один грамотный ход маркетологов и пиарщиков, чтобы вызвать резонанс предположений. Такие обсуждения на ровном месте только на руку запуску — хорошо, когда о продукте говорят и рассуждают после анонса, нежели забывают о нём на следующий день, как зачастую бывает даже с флагманами на Android.
Я больше чем уверен, что позднее сам Тим Кук или какой-нибудь другой топ из Apple сходит в любимое медиа или на своей страничке в X «рассекретит» значение буквы «e» и это станет еще одним инфоповодом.
Пока есть два предположения:
- E от слова economy — самое неудачное предположение. На мой взгляд, никогда маркетологи Apple не потащат в название термин «экономичный» дешевизну. Посмотрите, какие прилагательные используются в пресс-релизе iPhone 16e: incredible (невероятный), powerful (мощный), breakthrough и прочие. Как-то с ними «экономичный» совсем не вяжется. Доступный (affordable price) — да, но не экономичный.
- E от слова Europe — это уже на грани конспирологической теории. Якобы из-за запрета Евросоюза на продажу айфонов с разъемом Lightning
От себя хочу добавить, что нейминг не очень удачный, поскольку в этот раз маркетологи Apple провели слабое исследование. Ранее с таким же обозначением Samsung уже выпускала свои «доступные флагманы» — Galaxy S10e. Они не «взлетели» и от них отказались в пользу линейки FE. Посмотрим, как покажут себя в продажах айфоны с буквой «e» в названии.
Что не так с iPhone 16e?Самое интересное, что чаще всего доступный айфон в комментариях ругают владельцы «прошек». Ребята, охладите свой пыл, эта модель не для вас.
Давайте-ка разберемся, какие есть недостатки у iPhone 16e.
1. Отсутствие MagSafe
Как по мне, это главный недостаток iPhone 16e. Apple вокруг своих смартфонов создала очень крутую экосистему аксессуаров на магнитном кольце и буквально лишила всего этого великолепия потенциальных владельцев доступного айфона.
С одной стороны здесь есть логика. iPhone 16e в первую очередь предназначен для тех, кто засиделся на SE и XR, а они не распробовали удобства MagSafe. Вероятно, в Apple решили, что эти пользователи ничего не теряют.
С другой стороны, Apple как будто не дает себе шанс дополнительно запереть пользователя в своей экосистеме с помощью MagSafe. Впрочем, доля смысла в плане прибыли для компании есть. Хочешь MagSafe — будь любезен, доплати и уже возьми себе базовый iPhone 15 или 16. Таким образом «магнит» используется как дополнительный драйвер продаж старших моделей.
2. Устаревший вырез в экране вместо Dynamic Island
Вообще не вижу в этом проблем. «Челка» вполне привычный элемент дизайна и визитная карточка айфона. Dynamic Island появился не так давно и еще не успел на 100% раскрыть свою функциональность и доказать полезность, а еще он, несомненно, потянул бы за собой стоимость вверх, чего в Apple старались избегать.
3. Всего одна камера
Опять же не вижу в этом каких либо проблем. В iPhone 16e установлена система 2-в-1, как в iPhone 16. Она закрывает базовые потребности в съемке, включая двухкратный оптический зум.
Китайские производители смартфонов приучают к количественному, а не к качественному подходу. Чем больше объективов — тем лучше. Только поэтому один «глазок» камеры смотрится «бедно» в 2025 году. Как по мне, лучше поставить один качественный модуль в смартфон, который закроет базовые сценарии, нежели дырявить спинку отверстиями под мусорные ультраширики и макромодули с разрешением от 2 до 8 МП.
Также хочется напомнить, что целевая аудитория iPhone 16e — владельцы SE и XR, а у них всегда была только одна камера. Этот айфон для пользователей, которым в целом не важны возможности фото- и видеосъемки. Однако если они захотят что-то подснять, то системы 2-в-1 им хватит с головой. Семейные фотографии, коты, счетчики и прочие базовые кадры — для всего этого одной камеры достаточно.
4. Экран 60 Гц
Я сам за это ругаю базовые айфоны, но там и прайс соответствующий.
Для меня, возможно, стало откровением, что не всем нужна высокая частота обновления. Кто-то не видит разницы или просто не заморачивается на эту тему. В базовых айфонах стоят экраны на 60 Гц и у них все в порядке с продажами. Прямо сейчас их используют миллионы людей и, представьте, у них не «вытекают глаза».
Отдельно стоит похвалить оптимизацию iOS и качество анимаций. Благодаря этому, даже на фоне 120-герцовых дисплеев Android-смартфонов экраны айфонов выглядят плавно.
5. Цена
Прайс в США стартует от 599 долларов. Ценник вполне соответствует 2025 году.
Если вы не обратили внимания, цены растут на всё. К примеру, iPhone XR выходил в 2018 году — семь лет назад. На старте он стоил от 750 долларов за версию на 64 ГБ. Стоит ли продолжать рассуждать о дороговизне iPhone 16e? Как по мне, это бессмысленно.
С чем всё хорошо у iPhone 16e?Я начал якобы с «недостатков», а теперь посмотрим на преимущества.
1. Чип A18
Apple не стала экономить на аппаратном обеспечении. Если уж айфон и получил принадлежность к 16-й серии, то и чип должен получить соответствующий.
Процессор A18 — самый актуальный чип Apple для смартфонов. Впрочем, компания все-таки схитрила и поставила в iPhone 16e версию с урезанным GPU — 4 ядра против 5 в базовых айфонах и 6 в прошках. Как по мне, получается нормальная дифференциация моделей по мощностям.
Даже несмотря на урезанный GPU, iPhone 16e справится со всеми повседневными задачами, а запаса производительности хватит на долгосрочную перспективу. Напоминал и продолжу напоминать, что целевая аудитория 16e — пользователи SE и XR, которые не любят и не торопятся часто обновляться.
2. Актуальный дизайн
Восприятие дизайна — вещь очень субъективная. Как по мне, с внешними характеристиками у iPhone 16e полный порядок — выглядит минималистично и органично вписывается в текущий модельный ряд смартфонов.
Мало расцветок? Apple представила в iPhone 16e в черном и белом цвете. Это самые базированные и популярные расцветки. Можно здесь отметить преемственность и провести аналогию с возвратом к корням — ранее айфоны выходили только в этих оттенках.
Однако в Apple наверняка проанализировали продажи айфонов и просто выпустили iPhone 16e в самых продаваемых тонах.
3. Автономность
iPhone 16e — станет самым доступным и автономным айфоном. Apple заявляет до 26 часов воспроизведения видео. Столько же показывает iPhone 15, который стоит на 100 долларов дороже.
В базовом iPhone 16 заявляется 27 часов, но стоит он уже на 200 долларов дороже.
4. Apple Intelligence
Пока это преимущество в перспективе, поскольку купертиновцы сильно буксуют с запуском своего Apple Intelligence. Тем не менее iPhone 16e станет самой доступной точкой входа в фирменный AI, который рано или поздно раскатают. К примеру, базовый iPhone 15 и вовсе остался без поддержки Apple Intelligence.
Что в итоге
Конечно же успех iPhone 16e покажет только время. Если вы ругаете новый доступный айфон, то, скорее всего, у вас в кармане уже лежит актуальная базовая модель или что-то из серии Pro.
Сейчас iPhone 16e выглядит доступной точкой входа в экосистему Apple, включая Apple Intelligence в перспективе. Определенно, новинка найдет интерес среди владельцев SE, XR, а также Android-смартфонов среднего уровня, которые хотели попробовать айфон.
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