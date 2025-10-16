Собрали самые необходимые аксессуары для твоего нового iPhone — здесь только топ без желтеющих чехлов из подземного перехода

Не перестаю удивляться, когда вижу на руках новые айфоны в сочетании с аксессуарами ужасного качества. И дело тут не в банальной экономии на сопутствующих товарах. Некоторые пользователи просто не знают о топовых аксессуарах. Показываем их в этой подборке.
👉🏻 Чем защищатьНачинаем с защитных кейсов. В этом году Apple вернулась к алюминию в конструкции корпуса базовых iPhone, поэтому не будет лишнем приобрести качественный чехол.
Чехлы AppleНачинать рекомендую с оригинальных кейсов. Они всегда отличная посадка и хорошее качество. В том году Apple представила чехлы в новом материале TechWoven. Не обошлось без поддержки MagSafe, а еще есть возможность подсоединять фирменный ремешок Crossbody Strap.
Кейсы Apple доступны в разных расцветках: фиолетовый, зеленый, коричневый, синий и черный.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
Чехлы PitakaАксессуары Pitaka для меня стали открытием прошлом года. Ранее я их игнорировал, но позднее по многочисленным рекомендациям решил опробовать самостоятельно.
Сейчас использую Pitaka в расцветке Moonrise для своих iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Главные фишки: тактильно приятная поверхность из арамидного волокна, очень цепкие магниты, а еще они практически не увеличивают габариты корпуса.
Pitaka подсуетилась и выпустила чехлы под модельный ряд iPhone 17, которые уже доступны у наших друзей из resore:
- Кейсы Pitaka для iPhone Air
- Кейсы Pitaka для iPhone 17
- Кейсы Pitaka для iPhone 17 Pro
- Кейсы Pitaka для iPhone 17 Pro Max
Чехлы Native Union
Также можно порекомендовать обратить внимание на чехлы французского бренда Native Union. Они доступны для все линейки iPhone 17. Расцветки можно обозначить спокойными и классическими, есть черные, «мятные», синие, коричневые, а также прозрачные. Узнать стоимость и приобрести в restore:
- Кейсы Native Union для iPhone Air
- Кейсы Native Union для iPhone 17
- Кейсы Native Union для iPhone 17 Pro
- Кейсы Native Union для iPhone 17 Pro Max
👉🏻 Чем заряжатьВ комплект новых айфонов уже давно не кладут зарядки. Рекомендую использовать адаптеры от проверенных производителей. Также сюда добавим и повербанки, которые помогут продлить автономность вдали от розетки.
Ugreen
Начинаем с базы — MagSafe-зарядка UGREEN W753. Она поддерживает стандарт Qi2.2 мощностью 25 Вт. Этот зарядник удобно брать с собой в поездки — можно айфон и AirPods зарядить.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
Если устал от проводов, предлагаем обратить внимание на зарядник UGREEN W752 2-в-1 из той же серии. Он сможет одновременно зарядить айфон и AirPods. Есть поддержка беспроводного стандарта Qi2 мощностью 25 Вт.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
А что взять с собой в дорогу? Дополняем комплект зарядных устройств повербанком UGREEN PB773 и наслаждаемся единой эстетикой.
Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Есть встроенный кабель USB-C, поддержка MagSafe для удобства просмотра фильмов и экранчик с индикатором уровня заряда.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
PitakaЧем дополнить свой кейс от Pitaka? Конечно же аккумулятором Pitaka Power Bank Qi2 на 5000 мАч с поддержкой Qi2. Расцветку можно подобрать в тон чехла.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
Native UnionБренд Native Union также предлагает «комплексные» повербанки, которые расцветкой дополняют оттенки чехла. Емкость их MagSafe-аккумуляторов составляет также 5000 мАч.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
👉🏻 Не забываем про оплатуApple Pay в России не работает, а T-Pay и Вжух пока не закрывают 100% всех терминалов оплаты. Поэтому приходится для подстраховки носить с собой банковскую карту.
Так сложилось к финалу этой подборки, что мы практически собрали из нескольких брендов комплексное решение, то почему его не дополнить бумажниками.
PitakaЕсть MagSafe-бумажники, которые дополняют фирменные расцветки. Аксессуары бренда также выполнены из арамидного волокна и вмещают до двух банковских карт.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
Native UnionБренд Native Union также выпускает MagSafe-бумажники в тон своих чехлов. Вместимость у них посолиднее — можно запихать до четырех банковских карт. К слову, бумажник умеет трансформироваться в подставку для просмотра фильмов или видеозвонков.
Узнать стоимость и приобрести в restore:
Реклама
ООО «реСтор»
ИНН 7709678550
Подробнее на сайте re-store.ru
erid: F7NfYUJCUneTSyK7R737