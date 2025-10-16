Собрали самые необходимые аксессуары для твоего нового iPhone — здесь только топ без желтеющих чехлов из подземного перехода

Георгий
ПАРТНЕРСКИЙ МАТЕРИАЛ
Pitaka

Не перестаю удивляться, когда вижу на руках новые айфоны в сочетании с аксессуарами ужасного качества. И дело тут не в банальной экономии на сопутствующих товарах. Некоторые пользователи просто не знают о топовых аксессуарах. Показываем их в этой подборке.

👉🏻 Чем защищать

Начинаем с защитных кейсов. В этом году Apple вернулась к алюминию в конструкции корпуса базовых iPhone, поэтому не будет лишнем приобрести качественный чехол.

Чехлы Apple

Начинать рекомендую с оригинальных кейсов. Они всегда отличная посадка и хорошее качество. В том году Apple представила чехлы в новом материале TechWoven. Не обошлось без поддержки MagSafe, а еще есть возможность подсоединять фирменный ремешок Crossbody Strap.

TechWoven

Кейсы Apple доступны в разных расцветках: фиолетовый, зеленый, коричневый, синий и черный.

Узнать стоимость и приобрести в restore:

Чехлы Pitaka

Аксессуары Pitaka для меня стали открытием прошлом года. Ранее я их игнорировал, но позднее по многочисленным рекомендациям решил опробовать самостоятельно. 

Pitaka

Сейчас использую Pitaka в расцветке Moonrise для своих iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Главные фишки: тактильно приятная поверхность из арамидного волокна, очень цепкие магниты, а еще они практически не увеличивают габариты корпуса.

Pitaka подсуетилась и выпустила чехлы под модельный ряд iPhone 17, которые уже доступны у наших друзей из resore:

Чехлы Native Union

Native Union

Также можно порекомендовать обратить внимание на чехлы французского бренда Native Union. Они доступны для все линейки iPhone 17. Расцветки можно обозначить спокойными и классическими, есть черные, «мятные», синие, коричневые, а также прозрачные. Узнать стоимость и приобрести в restore:

👉🏻 Чем заряжать

В комплект новых айфонов уже давно не кладут зарядки. Рекомендую использовать адаптеры от проверенных производителей. Также сюда добавим и повербанки, которые помогут продлить автономность вдали от розетки.

Ugreen

Ugreen

Начинаем с базы — MagSafe-зарядка UGREEN W753. Она поддерживает стандарт Qi2.2 мощностью 25 Вт. Этот зарядник удобно брать с собой в поездки — можно айфон и AirPods зарядить.

Узнать стоимость и приобрести в restore:

Ugreen

Если устал от проводов, предлагаем обратить внимание на зарядник UGREEN W752 2-в-1 из той же серии. Он сможет одновременно зарядить айфон и AirPods. Есть поддержка беспроводного стандарта Qi2 мощностью 25 Вт.

Узнать стоимость и приобрести в restore:

Ugreen

А что взять с собой в дорогу? Дополняем комплект зарядных устройств повербанком UGREEN PB773 и наслаждаемся единой эстетикой.

Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Есть встроенный кабель USB-C, поддержка MagSafe для удобства просмотра фильмов и экранчик с индикатором уровня заряда.

Узнать стоимость и приобрести в restore:

Pitaka

Чем дополнить свой кейс от Pitaka? Конечно же аккумулятором Pitaka Power Bank Qi2 на 5000 мАч с поддержкой Qi2. Расцветку можно подобрать в тон чехла.

Pitaka

Узнать стоимость и приобрести в restore:

Native Union

Бренд Native Union также предлагает «комплексные» повербанки, которые расцветкой дополняют оттенки чехла. Емкость их MagSafe-аккумуляторов составляет также 5000 мАч.

Native Union

Узнать стоимость и приобрести в restore:

👉🏻 Не забываем про оплату

Apple Pay в России не работает, а T-Pay и Вжух пока не закрывают 100% всех терминалов оплаты. Поэтому приходится для подстраховки носить с собой банковскую карту. 

Так сложилось к финалу этой подборки, что мы практически собрали из нескольких брендов комплексное решение, то почему его не дополнить бумажниками.

Pitaka

Есть MagSafe-бумажники, которые дополняют фирменные расцветки. Аксессуары бренда также выполнены из арамидного волокна и вмещают до двух банковских карт.

Pitaka

Узнать стоимость и приобрести в restore:

Native Union

Бренд Native Union также выпускает MagSafe-бумажники в тон своих чехлов. Вместимость у них посолиднее — можно запихать до четырех банковских карт. К слову, бумажник умеет трансформироваться в подставку для просмотра фильмов или видеозвонков.

NU

Узнать стоимость и приобрести в restore:

-2
Комментарии

+2
Karel
Странное решение купить оранжевый 17й pro и одеть на него чехол фиолетовый, да и вообще любой чехол.
Сегодня в 16:53
#
tellurian
+2651
tellurian Karel
Жду оранжевый чехол ;)
2 часа назад в 18:53
#