Собрали самые необходимые аксессуары для твоего нового iPhone — здесь только топ без желтеющих чехлов из подземного перехода





Не перестаю удивляться, когда вижу на руках новые айфоны в сочетании с аксессуарами ужасного качества. И дело тут не в банальной экономии на сопутствующих товарах. Некоторые пользователи просто не знают о топовых аксессуарах. Показываем их в этой подборке.

Начинаем с защитных кейсов. В этом году Apple вернулась к алюминию в конструкции корпуса базовых iPhone, поэтому не будет лишнем приобрести качественный чехол.Начинать рекомендую с оригинальных кейсов. Они всегда отличная посадка и хорошее качество. В том году Apple представила чехлы в новом материале TechWoven. Не обошлось без поддержки MagSafe, а еще есть возможность подсоединять фирменный ремешок Crossbody Strap.Кейсы Apple доступны в разных расцветках: фиолетовый, зеленый, коричневый, синий и черный.Аксессуары Pitaka для меня стали открытием прошлом года. Ранее я их игнорировал, но позднее по многочисленным рекомендациям решил опробовать самостоятельно.Сейчас использую Pitaka в расцветке Moonrise для своих iPhone 15 Pro Max и Samsung Galaxy S25 Ultra. Главные фишки: тактильно приятная поверхность из арамидного волокна, очень цепкие магниты, а еще они практически не увеличивают габариты корпуса.Pitaka подсуетилась и выпустила чехлы под модельный ряд iPhone 17, которые уже доступны у наших друзей из resore:Также можно порекомендовать обратить внимание на чехлы французского бренда Native Union. Они доступны для все линейки iPhone 17. Расцветки можно обозначить спокойными и классическими, есть черные, «мятные», синие, коричневые, а также прозрачные. Узнать стоимость и приобрести в restore:В комплект новых айфонов уже давно не кладут зарядки. Рекомендую использовать адаптеры от проверенных производителей. Также сюда добавим и повербанки, которые помогут продлить автономность вдали от розетки.Начинаем с базы — MagSafe-зарядка UGREEN W753. Она поддерживает стандарт Qi2.2 мощностью 25 Вт. Этот зарядник удобно брать с собой в поездки — можно айфон и AirPods зарядить.Если устал от проводов, предлагаем обратить внимание на зарядник UGREEN W752 2-в-1 из той же серии. Он сможет одновременно зарядить айфон и AirPods. Есть поддержка беспроводного стандарта Qi2 мощностью 25 Вт.А что взять с собой в дорогу? Дополняем комплект зарядных устройств повербанком UGREEN PB773 и наслаждаемся единой эстетикой.Емкость аккумулятора составляет 10000 мАч. Есть встроенный кабель USB-C, поддержка MagSafe для удобства просмотра фильмов и экранчик с индикатором уровня заряда.Чем дополнить свой кейс от Pitaka? Конечно же аккумулятором Pitaka Power Bank Qi2 на 5000 мАч с поддержкой Qi2. Расцветку можно подобрать в тон чехла.Бренд Native Union также предлагает «комплексные» повербанки, которые расцветкой дополняют оттенки чехла. Емкость их MagSafe-аккумуляторов составляет также 5000 мАч.Apple Pay в России не работает, а T-Pay и Вжух пока не закрывают 100% всех терминалов оплаты. Поэтому приходится для подстраховки носить с собой банковскую карту.Так сложилось к финалу этой подборки, что мы практически собрали из нескольких брендов комплексное решение, то почему его не дополнить бумажниками.Есть MagSafe-бумажники, которые дополняют фирменные расцветки. Аксессуары бренда также выполнены из арамидного волокна и вмещают до двух банковских карт.Бренд Native Union также выпускает MagSafe-бумажники в тон своих чехлов. Вместимость у них посолиднее — можно запихать до четырех банковских карт. К слову, бумажник умеет трансформироваться в подставку для просмотра фильмов или видеозвонков.