



Компания DxOMark, занимающаяся тестированием цифровых камер, обновила рейтинг смартфонов с лучшими фронтальными камерами. На десятом месте теперь находится iPhone 11 Pro Max. Он на 9 баллов обогнал позапрошлогоднюю топовую модель Apple, iPhone XS Max.



За фотосъёмку фронтальная камера iPhone 11 Pro Max получила от DxOMark довольно большое количество баллов — 93, а за съёмку видео чуть меньше — 90. Специалисты компании отметили, что более высокое качество захвата изображения обусловлено использованием широкоугольной оптики. SL-сенсор, использующийся для 3D-рендеринга изображения, позволяет камере делать портреты более реалистичными и естественными, убирая фоновые артефакты.



Единственное, что разочаровало специалистов DxOMark в съёмке на фронтальную камеру iPhone 11 Pro Max — большой уровень цифровых шумов в условиях слабой освещённости. Однако они отметили, что это — слабое место большинства фронталок.







Из выдающихся возможностей iPhone 11 Pro Max — фронтальная съёмка видео с разрешением 2160p и частотой 60 кадров в секунду, а также режим SloMo с разрешением 1080p на 120 кадрах в секунду. Передняя камера этого смартфона также обладает цифровой стабилизацией изображения с помощью гироскопа и применение режима HDR при захвате видео.



В DxOMark ещё не протестировали фронтальные камеры iPhone 11 и iPhone 11 Pro, но в них использует тот же модуль и такая же софтверная обработка, что и в более старшей модели, поэтому можно полагать, что они покажут в точности такие же результаты.



Лидером по качеству съёмки на фронтальную камеру остаётся Huawei nova 6 5G. В DxOMark ему присудили 100 баллов, что делает его абсолютным рекордсменом. Всего на один балл отстаёт смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G.







