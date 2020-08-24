





Запуск модельного ряда iPhone 12 ожидается в октябре. Свежая утечка указывает, что после анонса новых смартфонов Apple прекратит выпуск нескольких актуальных моделей.Сайт Gizmochina со ссылкой на источник сообщает, что Apple может прекратить выпуск iPhone XR после запуска iPhone 12. Это обуславливается наличием более доступного iPhone SE 2020 с более мощной начинкой.Для тех, кто хочет дисплей побольше альтернативой станет iPhone 11. Apple сделает из этого смартфона преемника iPhone XR, который на самом деле им является, опустив его стартовую цену до 549 долларов.Также сообщается, что Apple прекратит выпуск iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, поскольку их заменят смартфоны из модельного ряда iPhone 12 Pro. Apple приняла аналогичное решение в прошлом году после запуска iPhone 11, закрыв производство XS и XS Max.