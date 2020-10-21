





Накануне выхода iPhone 12 и 12 Pro издание Tom’s Guide провело тестирование автономности различных устройств, в том числе новинок Apple, при использовании 4G и 5G.В проверке участвовали iPhone 11, iPhone 11 Pro, Samsung Galaxy S20 5G, Galaxy S20 Plus 5G, OnePlus 8T 5G и Google Pixel 5. Те устройства, которые не поддерживают 5G, само собой, проверялись только при подключении к сетям связи четвёртого поколения.Условия были такими: на полностью заряженных смартфонах непрерывно запускали веб-страницы в браузерах, открывая новую страницу каждые 30 секунд, пока батарея полностью не разрядится.iPhone 12 в сетях 5G проработал 8 часов и 25 минут, что примерно на меньше, чем у iPhone 11 в сетях 4G. Показатель iPhone 12 Pro с 5G — 9 часов и 6 минут, а iPhone 11 Pro с 4G на 1 час 18 минут больше — 11 часов и 16 минут.Примечательно, что iPhone 12 и 12 Pro не показывают прирост автономности даже при подключении к 4G — они выдохлись примерно на час раньше, чем их прошлогодние родственники. Впрочем, это вполне логично, ведь в них установлены аккумуляторы меньшей ёмкости.Рекордсменом в этом тестировании стал OnePlus 8T 5G, проработавший в сетях 5G с активным использованием браузера и настройками экрана на 60 Гц почти 11 часов, а при 120 Гц на 1 час меньше.Синтетические тесты производительности оказались полностью на стороне новинок Apple. iPhone 12 и 12 Pro обогнали в Geekbench прошлогодний флагман iPhone 11 Pro Max и все топовые смартфоны на Android, включая линейки Galaxy S20 и Galaxy Note20 от Samsung. Отрыв получился ошеломительным, в некоторых случаях до полутора раз.Новые смартфоны Apple с огромным отрывом победили и в измерении скорости перекодирования видео из 4K в Full HD в приложении Adobe Premiere Rush. iPhone 12 и 12 Pro обогнали iPhone 11 Pro Max и всех своих конкурентов в решении этой задачи. Они справились менее чем за полминуты, тогда как у топовых Android-смартфонов на это уходило в среднем по полторы минуты, а в случае с флагманом Google почти три минуты.Это тоже вполне объяснимо, ведь в линейке iPhone 12 впервые используется процессор, созданный по 5-нанометровой технологии, а конкуренты Apple из стана Android используют в лучшем случае 7-нанометровые чипы, которые менее производительны.