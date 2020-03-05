



YouTube-канал EverythingApplePro собрал слухи, которые известны о смартфонах Apple следующего поколения и обновлении iOS 14. Больше всего информации о модели iPhone 12 Pro.



Утверждается, что Apple откажется от 12-мегапиксельных камер и установит в iPhone 12 Pro камеру с 64-мегапиксельным сенсором. С увеличением разрешения также будут улучшены некоторые другие показатели, например, увеличен динамический диапазон изображения.



Также сообщается, что Apple будет использовать для ультраширокого сенсора камеры новую линзу, которая увеличит светопропускание на 35%. Кроме того, этот сенсор можно будет использовать для макросъёмки объектов с расстояния до 2,2 см. Ночной режим для съёмки в условиях низкой освещённости будет поддерживать не только основная камера, но и фронталка.



iPhone 12 Pro может получить аккумулятор с увеличенной ёмкостью — 4400 мАч, что на 10% больше, чем у iPhone 11 Pro Max. Нагрузка на батарею тоже возрастёт — из-за использования экрана с частотой обновления 120 Гц и поддержки сетей связи пятого поколения.



Apple также тестирует новую перископную систему фронтальной камеры, которая позволит сохранить сканер лица Face ID в будущих моделях iPhone, но при этом потребует гораздо меньше места, благодаря чему можно будет уменьшить вырез в верхней части экрана. При этом качество сканирования и защита пользовательских данных не должны пострадать.



Что касается iOS 14, то это обновление будет относительно небольшим, поскольку Apple в основном сосредоточится на устранении багов и улучшении работы существующих функций. Тем не менее, кое-что новое всё-таки будет реализовано. Например, телефонные вызовы станут менее назойливыми, они перестанут перекрывать экран и их будет проще отклонять.







