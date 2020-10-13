iPhone 12 Pro

Компания Apple только что анонсировала новые смартфоны линейки iPhone 12. По словам российской пресс-службы, они скоро появятся в России. Уже известны даты, цены и расцветки.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зелёном, чёрном, белом и PRODUCT(RED).

iPhone 12 mini (предзаказ с 6 ноября, продажи с 13 ноября):

  • 64 ГБ — 69 990 руб.
  • 128 ГБ — 74 990 руб.
  • 256 ГБ — 84 990 руб.
iPhone 12 (предзаказ с 21 октября, продажи с 23 октября):

  • 64 ГБ — 74 990 руб.
  • 128 ГБ — 84 990 руб.
  • 256 ГБ — 94 990 руб.
iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max будут доступны в графитовом, серебристом и золотом цвете, а также в цвете «тихоокеанский синий».

iPhone 12 Pro (предзаказ с 21 октября, продажи с 23 октября):

  • 128 ГБ — 99 990 руб.
  • 256 ГБ — 109 990 руб.
  • 512 ГБ — 129 990 руб.
iPhone 12 Pro Max (предзаказ с 6 ноября, продажи с 13 ноября):

  • 128 ГБ — 109 990 руб.
  • 256 ГБ — 119 990 руб.
  • 512 ГБ — 139 990 руб.
Зарядное устройство MagSafe, кожаный чехол‑бумажник MagSafe, а также силиконовый и прозрачный чехлы для iPhone 12 можно будет купить начиная с пятницы, 23 октября. Кожаный чехол для iPhone 12 поступит в продажу в пятницу, 6 ноября. Двойное зарядное устройство MagSafe и кожаный чехол‑конверт будут доступны позже.

В течение ограниченного периода времени пользователям, которые приобрели новый iPhone, предоставляется бесплатная годовая подписка на Apple TV+ и бесплатная трёхмесячная подписка на Apple Arcade.


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