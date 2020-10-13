Компания Apple только что анонсировала новые смартфоны линейки iPhone 12. По словам российской пресс-службы, они скоро появятся в России. Уже известны даты, цены и расцветки.
iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в нескольких цветах — синем, зелёном, чёрном, белом и PRODUCT(RED).
iPhone 12 mini (предзаказ с 6 ноября, продажи с 13 ноября):
- 64 ГБ — 69 990 руб.
- 128 ГБ — 74 990 руб.
- 256 ГБ — 84 990 руб.
- 64 ГБ — 74 990 руб.
- 128 ГБ — 84 990 руб.
- 256 ГБ — 94 990 руб.
iPhone 12 Pro (предзаказ с 21 октября, продажи с 23 октября):
- 128 ГБ — 99 990 руб.
- 256 ГБ — 109 990 руб.
- 512 ГБ — 129 990 руб.
- 128 ГБ — 109 990 руб.
- 256 ГБ — 119 990 руб.
- 512 ГБ — 139 990 руб.
В течение ограниченного периода времени пользователям, которые приобрели новый iPhone, предоставляется бесплатная годовая подписка на Apple TV+ и бесплатная трёхмесячная подписка на Apple Arcade.
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народ конечно схавает, ведь КРАЯ ТЕПЕРЬ НЕ КРУГЛЫЕ А КВАДРАТНЫЕ, но я пожалуй подожду чего-нибудь попривлекательней
Только это легендарный дизайн ставший классикой.
Чёрный или золотистый
Например iPhone 12 Pro Max 512GB:
Италия 1639€ (148000₽)
Испания — 1609€ (145500₽)
Германия — 1558€ (141000₽)
Россия — 139990₽
Да даже если брать официальные каналы, то цены похожие, но в РФ гарантия 2 года.
Вчера рекорд поставили :)
Раньше и $ был по 33, и версии Max не было, и память максимум 64GB, и НДС 18%, и солнце ярче, и трава зеленее.