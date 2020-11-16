Техноблогер Зак Нильсон с YouTube-канала JerryRigEverything проверил на прочность два выпущенных на прошлой неделе смартфона Apple — iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max. Он привычно попытался поцарапать их лезвием, повредить их экран пламенем зажигалки, а также разломить пополам, словно печеньку.
Как и у других моделей из линейки iPhone 12, в 12 mini и 12 Pro Max для защиты экрана используется стеклокерамическое покрытие Ceramic Shield. Оно царапается лезвием с оценкой 6 по шкале твердости Мооса, что является обычным показателям для закалённых стёкол, в том числе Gorilla производства Corning. Зак, тем не менее, рекомендует наклеить на смартфон дополнительное защитное стекло — с ним экран дольше сохранит первозданный вид.
Металлическая рамка не защищена стеклом, поэтому поцарапать её ножом очень легко — краска сцарапывается при минимальном усилии.
Зак также удивился, насколько хорошо экраны iPhone 12 mini и 12 Pro Max противостоят огню, матрицы на их экранах никак не деформировались даже после примерно минут нагревания огнём от зажигалки.
Заку не удалось разломить в руках ни mini, ни Pro Max с гораздо более крупным корпусом. Очевидно, что в них используется очень прочный каркас, а инженеры Apple уделили внимание испытанию корпусов на деформацию при изгибе. Более ранние модели iPhone гнулись гораздо легче, несколько лет назад пользователи жаловались на то, что они деформируются лёжа в заднем кармане брюк.
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