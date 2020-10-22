iPhone 12 и 12 Pro выходят в пятницу 23 октября по всему миру. Тем не менее иностранные обзорщики уже познакомились с ними. Изучили их и собрали самое интересное.

Ультраширокоугольная камера стала лучше: искажения меньше

Проблема всех ультраширокоугольных камер — неточное отображение пропорций объектов. Особенно по краям: появляется дисторсия и эффект рыбьего глаза — изображение искажается по краям. Apple частично решила проблему.

Рен Ричи из iMore пишет: Ультраширокоугольная камера с шириной 13 мм и углом обзора 120º была худшей из всех у предыдущего поколения. Она все еще посредственная, но по крайней мере лишь относительно других модулей iPhone. То, с чем Apple не справляется посредством физики, решают вычислительных возможности. В частности, программная коррекция линз. Чем шире объектив, тем больше кадр искажается по краям. Не знаю, что использует Apple, но она выпрямляет изображение до приемлемого уровня.

Ультраширокоугольный сенсор в iPhone 12 и 12 Pro получил поддержку ночного режима. У 11, 11 Pro и 11 Pro Max делать серию снимков с разной экспозицией и склеивать умеют основные модули и телефото (если он есть).

Крис Веласко из Engadget пишет: В целом, камеры замечательные, но я надеялся, что у ночных снимков на сверхширокоугольный модуль будут лучше детализированы. В Samsung Galaxy Note 20 Ultra при обработке фотографии наибольший акцент делается на коррекцию краев. Думаю, поэтому люди выбирают его. Google Pixel 5 также чуть лучше справляется с отображением мелких деталей. При этом, оба смартфона отстают от iPhone 12 и 12 Pro по общему результату. Покажется немного глупым, но я серьезно: из трех смартфонов только ночные снимки iPhone сохраняли темный, освещенный теплым светом вид мест. Другими словами, ночные фотографии iPhone 12 и 12 Pro выглядят максимально естественно.

Основная камера: у 12 точечные улучшения, у 12 Pro революция

Главный сенсор притерпелось и аппаратные изменения. Он получил апертуру f/1,6, у iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max f/1,8. Так, он должен лучше снимать при недостаточной освещенности.

Бренда Стольяр из Mashable пишет: «Сенсоры стали больше на 27%. Теперь iPhone 12 и 12 Pro лучше снимают при слабой освещенности в стандартном режиме камеры».

Помимо этого, Apple продолжает совершенствовать программное обеспечение камеры. Обзорщики отмечают высокую скорость обработки фотографий.

Рен Ричи из iMore пишет: «iPhone крайне быстро делает серию снимков и склеивает, пропуская их через процессор обработки сигналов. Вычислительные механизмы настолько шустрые, что он за считанные секунды определяет местоположение, обрабатывает картинку, берет лучшее с нескольких кадров и выдает вам качественное изображение».

Фишки Pro-шек: LiDAR и телефото-сенсор

Датчик глубины резкости — главное нововведение в камере iPhone 12 Pro и 12 Pro Max. Он определяет расстояние от камеры до объекта, так фото при недостаточной освещенности становятся лучше детализированными, а элементы дополненной реальности располагаются точнее.

Рен Ричи из iMore пишет: «LiDAR улучшает работу автофокуса при слабом освещении — вместо нескольких секунд мигания маленького желтого квадрата, камера фокусируется почти сразу. Помимо этого, она совершенствует портретный режим при малом количестве света. Потому что ему больше не нужно оптически определять глубину, это делают лазеры помощью световых лучей. Сканер LiDAR также делает дополненную реальность намного быстрее и лучше. Он может расположить AR-объекты практически сразу после включения камеры, а значит, что вам больше не нужно тратить время, ожидая, пока устройство обнаружит плоскую поверхность».

Мэттью Панцарино из TechCrunch пишет: «Здесь добавлен новый режим, недоступный на iPhone 12, — ночной портрет. Наличие LiDAR означает, что одновременно у вас может быть больше 10 уровней обработки изображений, карт глубины, карт сегментации, отображения тонов и данных с нескольких датчиков, которые срабатывают и обрабатываются за одно нажатие кнопки затвора».

Помимо этого, iPhone 12 Pro получил телефото-сенсор с 2-кратным зумом. Изменений нет, обзорщики лишь напомнили за что они его любят.

Телефото. Рен Ричи из iMore пишет: «С этим сенсором близкие объекты выглядят намного ближе, а более удаленные объекты смотрят намного дальше, будь то нос, толстовка с капюшоном или человек и дерево. Это немного гиперпространственно. Я почти всегда использую телефото, если могу, поэтому я почти всегда по умолчанию пользуюсь iPhone Pro».

Автономность: чуть хуже, чем у предшественника

iPhone 12 и iPhone 12 Pro получили аккумуляторы ёмкостью по 2815 мАч. Это меньше, чем у iPhone 11, он предлагал батарею с емкостью 3110 мАч. По словам журналистов, это незначительно сказалось на автономности - новый смартфон работает чуть хуже.

Крис Веласко из Engadget пишет: «Даже с учетом огромного количества нововведений в iPhone в этом году время автономной работы 12 и 12 Pro соответствует тому, что показывал 11 Pro. Вы можете рассчитывать на 11-12 часов непрерывной работы без подзарядки. Впрочем, это тот момент, в котором iPhone 12 немного хуже iPhone 11, — прошлогодне модель жила полтора дня без особых усилий. Если вам нужен новый iPhone и важна максимально высокая автономность, возможно, стоит дождаться iPhone 12 Pro Max».

Йоанна Стерн из The Wall Street Journal пишет: Большинство людей не будут использовать сверхбыстрый 5G. Тогда они сочтут, что время автономной работы новых моделей iPhone достаточно долгое. Они продержались целый день довольно интенсивного использования. Хотя iPhone 11 они уступили — с ним у меня постоянно оставалось не менее 15% времени перед сном».

Дизайн

Мэттью Панцарино из TechCrunch пишет: «Если вам когда-либо доводилось носить премиальные часы, вы знаете эту особую смесь ощущений, когда вы касаетесь чего-то особенного. Сотни или тысячи человек, усилия которых затрачены на проектирование и сборку, высококачественные материалы и отделка».

Крис Веласко из Engadget пишет: «Если вы посмотрите на 12 Pro, то увидите незначительную разницу: он на волосок тоньше и светлее, чем 11 Pro. В отличие от обычного iPhone 12. Какая разница всего за год! По словам Apple, iPhone 11 был довольно массивным, его преемник на 11% тоньше и на 16% легче. Это может показаться не кардинальным изменением, но вы действительно почувствуете разницу. Тем не менее я не уверен, что такое снижение веса понравится всем — я знаю немало людей, которым нравятся тяжелые устройства, вроде iPhone 11. Если вы подходите под описание, потрогайте iPhone 12 в магазине, прежде чем брать его. Но вернемся к новым моделям. iPhone 12 такой же гладкий, как и 12 Pro. Фактически, некоторые из новых чехлов Apple можно использовать на обоих телефонах взаимозаменяемо. Единственное, что делает 12 не таким приятным, как 12 Pro, — это материалы: Apple выбрала алюминий для 12, а корпус Pro выполнен из нержавеющей стали.

Итог: iPhone 12 — гарантированно хит, 12 Pro — не факт

Крис Веласко из Engadget пишет: «iPhone 12 — огромный скачок в развитии почти по всем параметрам по сравнению с iPhone 11. И, что еще лучше, разрыв между базовым iPhone и iPhone Pro резко сократился. Сочетание дизайна, производительности и цены в iPhone 12 делает его максимально удобным, хотя люди, которые ценят iPhone 11 за время автономной работы, будут немного разочарованы. Тем не менее мы не сомневаемся, что для большинства людей iPhone 12 — это абсолютно правильный выбор. По сравнению с iPhone 12, новый iPhone 12 Pro продвигать намного сложнее. Но для некоторых это того стоит. У него больший объем памяти в базовой комплектации, гораздо более гибкая камера и LiDAR. Если ваш приоритет — фотография, и вам нужен относительно компактный смартфон, берите iPhone 12 Pro».

Бренда Стольяр из Mashable пишет: «iPhone 12 и iPhone 12 Pro — самые продвинутые смартфоны Apple. Но как только вы избавитесь от маркетинговых слоганов, шарм исчезнет. Вы получите просто новый набор микросхем, слегка улучшенные датчики камеры, несколько новых функций камеры и более толстый корпус. Я полностью умалчиваю информацию от 5G, потому что о нем говорить рано. Смартфон серии iPhone 12 — действительно достойная покупка, но только в том случае, если вы пользуетесь iPhone, которому много лет, например, iPhone X или более ранний. Так, новые функции покажутся вам значительным обновлением, а не точечным улучшением. Теперь для тех, кто выбирает между iPhone 12 и 12 Pro. iPhone 12 оптимален для повседневных нужд. Если вы не творческий человек, в значительной степени полагающийся на iPhone для фото- и видеосъемки, или вы не склонны использовать множество приложений с дополненной реальностью, вы, вероятно, не окупите свои деньги с Pro».





