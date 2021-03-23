Первый смартфон от Apple у меня появился в начале 2009 года. На тот момент возникла потребность в мобильном устройстве с возможностью адекватной коммуникации по электронной почте. Так я стал обладателем iPhone 3G, а затем начал обновлять смартфоны раз в два года, традиционно для себя, пропуская модели с индексом S. Продлилось это до выхода iPhone 6S, после чего я сделал долгий перерыв и теперь в моих руках 12 Pro Max. Что произошло за это время?
Что там в лохматые временаОбладателем iPhone 3G я стал совершенно случайно. За покупкой в гипермаркет электроники отправился с целью приобретения какой-нибудь Nokia на Symbian с большим экраном, но этого не произошло. Подкупило выгодное предложение — айфон отдавали за 8 990 рублей с тарифом «Яблочный фреш» в подарок от одного из пиратов большой тройки, в рамках которого предполагалось получать ежемесячно 10 ГБ мобильного интернета на протяжении 6 месяцев.
Ощущения от пользования iPhone 3G были очень необычными. Большой для того времени экран, сенсорный интерфейс и операционная система лишенная глюков, фризов и проблем с автономностью позволяла смотреть на устройства конкурентов с высока, в том числе на умирающую Nokia, которая продолжала цепляться за Symbian и еще не начала заигрывать с Microsoft. Apple взяла курс на прогресс в сегменте смартфонов, и один раз в два года выкатывала обновление дизайна. Так продлилось до запуска iPhone 6 — тонкий, приятно холодящий ладонь металлом, с увеличенным экраном. Потом началась стагнация и эксплуатация популярного форм-фактора: 6, 6S, 7 и 8. Из-за этого в начале 2017 года я в качестве основного смартфона начал использовать устройства на Android. К этому времени операционка от Google лишилась своих «детских заболеваний», а производители предлагали крутые решения, среди которых были защита от воды, OLED-экраны и продвинутые камеры с возможностью съемки в условиях с плохим освещением.
Что сейчасСпустя почти четыре года вставляю симку в iPhone 12 Pro Max и пробую его в качестве основного смартфона. Проходил так уже несколько недель и хочу поделиться своими впечатлениями с позиции человека, который довольно длительное время не использовал iOS и смартфоны Apple.
Хорош собойС точки зрения внешнего вида серия iPhone 12 получилась весьма приятной. Apple откатилась к истокам 5/5S и это пошло на пользу, освежив дизайн для тех, кто устал от закругленных и зализанных граней. В руке 12 Pro Max ощущается очень хорошо, несмотря на свои размеры. Физические клавиши расположены на своих местах, а переключатель бесшумного режима вызывает ностальгические воспоминания. Модельный ряд смартфонов Apple 2019 года подкупает свежими цветовыми решениями, среди которых Pacific Blue стал моим фаворитом сразу после анонса новинок.
Матовое стекло задней крышки создаёт очень приятные тактильные ощущения, поэтому прятать айфон в чехол не хочется, но это такое решение не подойдет пользователям, которые хотят сохранить товарный вид смартфона для последующей перепродажи. «Тихоокеанский синий» интересно переливается на солнечном свету, иногда выпадая в зеленоватые оттенки. Смотрится впечатляюще.
ЭкранДисплей хорош в плане естественной цветопередачи, но не хватает возможности регулировки этого параметра. Я бы сделал его чуточку насыщение. Картинка не теряет своих достоинств почти под любыми углами обзора и на ярком солнце. Из недостатков выделю отсутствие поддержки 90 Гц и выше. В 2021 году такие экраны должны стать отраслевым стандартом, особенно во флагманских сериях. Будем надеяться, что Apple осенью порадует нас плавными дисплеями в своих грядущих смартфонах.
СофтСказать честно, я понятия не имею, как у них получается делать операционные системы настолько юзабельными. Я уже довольно давно использую macOS по умолчанию и все мои попытки снова пересесть на Windows заканчивались провалом. Нечто похожее творится с мобильной операционкой от Apple. Каждый раз возвращаться на iOS — это как вернуться домой. Несмотря на всяческие обновления, всё находится на своих местах, а для использования каких-либо новых фишек необязательно читать гайды, поскольку они подхватываются и влетают в повседневное использование на интуитивном уровне.
За прошедшие четыре года iOS обросла всей необходимой функциональностью: виджеты, контрольная панель, автоматизация с помощью «быстрых команд» и статистика использования аккумулятора. Apple прокачала работу с уведомлениями, добавила тёмную тему и сделала компактную звонилку. Продолжают появляться новые полезные возможности, среди которых «Файлы», «Перевод» и «Рулетка». За эти несколько недель с айфоном я задавался вопросом, а что же мне будет не хватать в плане функциональности в сравнении с Android, но так и не смог себе ответить, а это означает, что в плане основной функциональности между операционками Apple и Google — паритет.
Существенные различные имеются в плане стороннего программного обеспечения. Есть довольно увесистый список приложений, которых, к сожалению нет на Android: Focos, ProCam, RNI, Ulysses, Pixelmator и это еще не всё. В некоторых случаях кроссплатформенный софт на iOS выглядит лучше и работает стабильнее. Здесь будет хороший пример — Instagram, продолжающий «уничтожать» качество сторизов, опубликованных с Android.
Не будет лишним в разделе софт напомнить про собственные приложения Apple. Мне на Android очень сильно не хватает хорошего редактора для видео, есть Premiere, но я не использую программы от Adobe по своим «религиозным» соображениям. На iOS для «склейки» видео прямо на смартфоне можно воспользоваться iMovie. Если вдруг приспичит «настучать» какую-нибудь мелодию для ролика — можно запустить GarageBand.
Что касается экосистемы, связка Mac и iPhone всё ещё топ. Очень удобно без установки дополнительных приложений, когда у тебя работают и синхронизируются между собой «Заметки» и «Напоминания». Просматривая чей-то интересный профиль в Instagram я могу продолжить его просмотр на своем Mac, поскольку его иконка появится в доке macOS. Из всех этих мелочей складывается уникальная эргономика, поэтому обсуждать операционки Apple в разрезе друг от друга становится довольно сложно обсуждать. С каждым годом компания уплотняет их интеграцию друг в друга и это, на мой взгляд, правильный вектор.
Face IDСенсор Face ID работает хорошо и даже лучше, чем его первые версии в iPhone X. В обычных условиях с разблокировкой смартфона у меня не возникает трудностей, но ситуация с пандемией накладывает определенные особенности. В 2021 году отсутствие сканера отпечатков пальцев может доставить немало неудобств. Для оплаты с помощью Apple Pay нужно постоянно вводить код-пароль. Реалии таковы, что в плане безопасности теперь необходимо чуть больше вариативности. Хотелось бы увидеть в следующих поколениях iPhone возвращения сенсора Touch ID. Компания может пойти по этому пути, на это косвенно намекает запуск iPad Air.
КамераКамера iPhone 12 Pro Max — одна из лучших на рынке. Смартфон предлагает несколько уникальных решений, которых пока нет у конкурентов, среди них фотосъёмка в продвинутом формате ProRAW и запись видео с расширенным динамическим диапазоном Dolby Vision. Вдаваться в подробности качества и результатов не буду, поскольку в ближайшее время про это будет несколько отдельных материалов, где вы сможете самостоятельно оценить съёмку и сделать выводы.
Пройдусь по основным моментам. В плане удобства приложение камеры iPhone за прошедшие четыре года осталось почти без изменений. Интерфейс простой и лаконичный. Не хватает возможности ручной активации ночного режима съёмки, он включается автоматически.
Фотографии получаются с высоким уровнем детализации, очень резкие по всей площади кадра. Цветопередача естественная и спокойная без завышения насыщенности и контрастности. Динамический диапазон довольно широкий, детали хорошо сохраняются в светлых и темных участках снимка.
Производительность и автономностьЗа проведенное с iPhone 12 Pro Max у меня не возникло проблем с нехваткой производительности. Смартфон работает плавно во всех сценариях использования, будь то тяжелые игры или работа с видео в 4K 60 FPS.
Достойный?Модельный ряд айфонов 2020 года получился очень интересным с точки зрения свежего взгляда на дизайн и набора топовых характеристик. Сейчас iPhone 12 Pro Max — одно из лучших предложений в плане удобства, производительности, автономности и функций фото- и видеосъемки. А в плане последнего параметра устройство предлагает несколько уникальных возможностей, которых у конкурентов. Тем не менее ему, на мой взгляд, не хватает несколько улучшений, чтобы стать ультимативным решением. Если добавить этому смартфону дисплей 90 Гц или выше, а также сканер отпечатков пальцев, то можно будет вывести формулу успеха бескомпромиссного устройства.
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На 4пда люди жалуются на тач, тормозной интерфейс и другие мелочи.
Что касается программных недостатков (интерфейс и прочее), за пару недель использования ничего такого не выявил. Не отрицаю, что у кого-то могут быть проблемы, но в моём случае — пока всё ок🤘🏻
Ох как много вы потеряли на то время.. особенно в сравнении с 5S..
А насчет пятёрки, у меня была обычная в черном цвете, которая страдала облезлыми краями, благо меня эта проблема не затронула, возможно аккуратно использовал. Так вот в плане цвета она мне очень нравилась, а потом как раз в 5S его заменили на Space Gray, а он скучноват был (опять же имхо и вкусовщина).