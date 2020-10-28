Смартфоны модельного ряда iPhone 12 получили новое стекло Ceramic Shield, которые в четыре раза прочнее покрытия iPhone 11. Блогер Зак Нельсон, который ведет YouTube-канал JerryRigEverything решил проверить новинку на прочность и вот что из этого вышло.



Ролик начинается с тестирования зарядки MagSafe и демонстрации перемагничивания металлических предметов к задней панели iPhone 12 Pro. По словам Нельсона, прочность новинки при падениях обеспечивает в первую очередь конструкция корпуса, а не новая поверхность.

Металлические рамки айфона было не просто повредить. Испытания огнем также показали достойный результат, новинка спокойно выдерживает 30 секунд возгорания. Возможно в этом тесте можно отметить заслугу нового стекла Ceramic Shield.

Отдельно блогер отметил результаты испытания iPhone 12 Pro на изгиб. Заку не удалось погнуть новинку. В целом блогер подчеркивает добротную конструкцию и качественные материалы нового айфона.


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