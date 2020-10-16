





16 октября в некоторых странах мира, включая США, стартовал предзаказ на iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Вторая модель оказалась настолько востребованной, что многие покупатели получат её позже заявленного срока — не 23 октября, а после 6 ноября, когда начнутся продажи двух других моделей (iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max).В России приём предзаказов на iPhone 12 и iPhone 12 Pro начнётся позже — 21 октября, а в продаже эти модели должны появиться одновременно со всем остальным миром 23 октября. iPhone 12 стоит в нашей стране от 79 990 рублей, а iPhone 12 Pro от 99 990 рублей и выше в зависимости от объёма памяти.Предзаказ на iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max будет запущен 6 ноября, а старт продаж намечен на 13 ноября. По слухам, Apple задержала выпуск этих моделей из-за того, что они ещё не прошли сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Ожидается, что разрешение на их продажу будет готово в ближайшие дни.По данным аналитиков, Apple произведёт в этом году от 71 до 75 миллионов смартфонов семейства iPhone 12, а общие продажи этой линейки достигнут 80 миллионов штук. Ожидается, что наиболее востребованной моделью станет iPhone 12 с экраном диагональю 6,1 дюйма. Основным сборщиком новых смартфонов Apple стала компания Foxconn, её производственные мощности сейчас загружены под завязку.