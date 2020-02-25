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Риск распространения коронавируса COVID-19 из Китая может привести к тому, что в этом году Apple выпустит новые модели смартфонов значительно позже, чем обычно. Как правило, презентация проводится в первой половине сентября, и спустя несколько дней они появляются в продаже по всему миру.

Аналитики фирмы Wedbush Securitites составили прогноз, указав на то, что с выпуском смартфонов новой линейки у Apple может возникнуть сложности. Дело в том, что многие производители электронных компонентов приостановили выпуск продукции из-за карантина, поэтому Apple не сможет в срок получить необходимое количество деталей для массовой сборки iPhone 12.

Влияние этого фактора на производство смартфонов будет минимальным, если Apple сможет нормализовать цепочку поставок в апреле, а при более пессимистичном сценарии это случится лишь в начале лета. В худшем раскладе сборка коммерческих партий iPhone 12 может задержаться на три месяца, а это означает, что новые смартфоны появятся в продаже ближе к новогодним праздникам.

Ожидается, что в марте Apple представит недорогой смартфон (iPhone 9 или iPhone SE2). Его выпуск может быть отложен на несколько недель из-за приостановки фабрики Foxconn. Впрочем, контрактный производитель, по слухам, временно переносит производство из Китая в соседние страны, где нет вспышки коронавируса.

Ранее компания Apple предупредила инвесторов о том, что не сможет исполнить прогноз по выручке в текущем квартале. Это вызвано в том числе снижением продаж смартфонов в Китае из-за временного закрытия собственных магазинов Apple и торговых точек официальных реселлеров.


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