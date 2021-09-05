В сентябре 2021 года Apple проведет как минимум одну презентацию, а возможно и две. На одной из них компания представит новый модельный ряд iPhone.

Следующее поколение не привнесет радикальные изменения с точки зрения дизайна и функциональности, компания просто доработает уже созданные технологии. Впрочем, смартфоны все равно будут отличаться от предыдущего поколения внешне и функционально.

Собрали все ранее появившиеся слухи.

Дизайн и эргономика: чуть больше, но без радикальных изменений

iPhone 13 и 13 Pro будут незначительно толще, чем 12 и 12 Pro. Об этом сообщил ресурс MacRumors.

Толщина корпуса iPhone 13 и 13 Pro увеличится с 7,4 до 7,57 мм. То есть, на 0,17 мм. Apple сделает это, чтобы поставить тыльные камеры большего размера.

Выступать камера также будет сильнее. В области модуля камеры толщина корпуса iPhone 13 и 13 Pro составит 2,51 и 3,65 мм соответственно. У моделей 12 и 12 Pro она составляет 1,5 и 1,7 мм. Это связано с тем, что все модели iPhone 13 получат стабилизацию видео со сдвигом матрицы, что требует дополнительного места в корпусе.

Незначительно изменится расположение основных деталей на корпусе — блока камеры, рычажка переключения режимов звука и кнопок регулировки громкости. Последние два будут сдвинуты чуть ниже, блок камеры будет крупнее, чем свидетельствуют чертежи. Ожидаются новые варианты цвета — матовый черный и бронза.

Экраны: «челка» наконец изменится

Все модели iPhone 13 получат уменьшенный вырез. Apple деформирует «челку» впервые с 2017 года, когда был представлен iPhone X.

Есть вероятность появления функции Always On Display. С этой возможностью экран смартфона сможет оставаться включенным при низком уровне яркости и переменной частотой обновления. Это позволит пользователям всегда видеть время, дату, иконки уведомлений и прочие данные на «выключенном» экране iPhone.

В iPhone 13 Pro и 13 Pro Max будут стоять экраны с частотой обновления 120 Гц и технологией ProMotion — с ее помощью дисплей сможет подстраиваться под отображаемый контент: где требуется плавность, частота экрана будет максимальной, если же изображение статичное, то в целях экономии заряда аккумулятора значение снижается до минимального (24 Гц).

Такая функция уже применяется в Apple Watch. Пользователи умных часов компании могут всегда видеть время, не включая дисплей. Apple заимствует ее именно у умных часов.

Диагонали экранов будут следующими (дюймы):

iPhone 13 mini — 5,4

iPhone 13 — 6,1

iPhone 13 Pro — 6,1

iPhone 13 Pro Max — 6,7

Процессор и конфигурации: объем памяти вас удивит

В смартфонах будет стоять чип A15 Bionic, созданный по 5-нм техпроцессу. Он сможет похвастаться улучшенными характеристиками и энергоэффективностью.

Объем оперативной памяти у iPhone 13 mini / 13 составит 4 ГБ, у 13 Pro и 13 Pro Max — 6 ГБ. Все модели будут продаваться в трех конфигурациях. iPhone 13 mini / 13 — 64, 128 и 256 ГБ. iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — 128, 512 ГБ и 1 ТБ.

Объемы аккумуляторов смартфонов будут следующими (мАч):

iPhone 13 mini — 2406

iPhone 13 — 3095

iPhone 13 Pro — 3095

iPhone 13 Pro Max — 4325

Спутниковая связь: работать не будет, хотя чип, возможно, добавят

Модели iPhone 13 не будут работать со спутниковой связью в 2021 году, даже если получат ее поддержку. Издание Bloomberg отметило, что функции «вряд ли будут готовы до» 2022 года.

Модели iPhone 13 получат чип с поддержкой сети LEO. Если включить соответствующую функцию в настройках, это позволит пользователям iPhone 13‌ совершать звонки и отправлять сообщения вне доступа к 4G или 5G.

Есть по крайней мере две аварийные функции, которые будут использовать спутниковые сети. Эти функции позволят пользователям отправлять текстовые сообщения службам быстрого реагирования и сообщать о проблемах в регионах без покрытия сотовой связи.

Цена

В этом году цены на новые модели iPhone почти не обсуждаются. Единственная утечка свидетельствует о том, что следующие модели будут стоить столько же, сколько и серия iPhone 12.

Напомним цены на актуальные модели смартфонов Apple:

iPhone 12 mini — $699

iPhone 12 — $799

iPhone 12 Pro — $999

iPhone 12 Pro Max — $1099





