По данным Bloomberg, в камерах линейки iPhone 13 будет реализовано по меньшей мере три значимых нововведения. В Apple надеются, что для многих пользователей они станут поводом купить новую модель.
Среди этих нововведений:
- Портретный режим при съёмке видео с эффектом размытия фона.
- Запись видео в режиме ProRes с разрешением от HD до 4K. В этом режиме качество видео будет очень высоким, ролики можно будет редактировать в дальнейшем, накладывая различные эффекты и фильтры
- Умные фильтры фото. Редактирование фотографий можно будет применять не ко всему изображению, а лишь к выбранным объектам. За обработку будет отвечать система на основе искусственного интеллекта.
Неизвестно, получат ли эти новые возможности более ранние модели iPhone, или они останутся эксклюзивами для iPhone 13.
Инсайдеры утверждают, что Apple выпустит линейку iPhone 13 в сентябре. Помимо улучшенных камер, у новых смартфонов будет более энергоэффективный процессор, экраны с адаптивной частотой обновления, более узкую чёлку в верхней части экрана, а уменьшенные габариты логических плат позволят увеличить ёмкость аккумулятора.
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Шо, правда, в сентябре ???? Ахренеть как не обычно 🤣🤣🤣