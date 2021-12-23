Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что смартфоны модельного ряда iPhone 14 получат О-образный вырез под фронтальную камеру вместо «челки». Об этом сообщает MacRumors.

Он говорил об этом еще в марте текущего года. Теперь все больше вероятность отказа от классического выреза в пользу «точки».

Также стало известно, что одним из поставщиков экранов с таким вырезом будет LG. Об этом сообщило издание TheElec. Таким образом, их окажется два — Samsung и другая южнокорейская компания.

Напомним, в модельном ряде iPhone 13 компания Apple уменьшила площадь выреза под фронтальную камеру. Это произошло впервые с 2017 года, когда был представлен iPhone X, первый смартфон Apple с таким вырезом.





