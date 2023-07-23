YouTube-канал PhoneBuff сравнил iPhone 14 Plus и представленную недавно модель Nothing Phone (2) по скорости запуска приложений. Блогеры использовали роботизированный манипулятор, чтобы добиться более высокой точности сравнения, исключив влияние человеческого фактора.
На смартфонах последовательно запускались различные приложения и игры, причём Nothing Phone (2) показал себя в этом сравнении чуть лучше, чем более дорогой iPhone 14 Plus. В среднем он оказался быстрее на 3,5%. В реальной жизни такая разница вряд ли будет заметна, но она показывает, что инженеры относительно молодой компании Nothing отлично поработали над устройством, и им удалось создать аппарат, который превосходит творение Apple.
В Nothing Phone (2) используется не самый новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, который когда-то считался флагманским, а сейчас устанавливается в субфлагманы на базе Android. iPhone 14 Plus работает на базе чипа A15 Bionic собственной разработки Apple. Также стоит отметить, что у первого аппарата в два раза больше оперативной памяти — 12 ГБ против 6 ГБ у iPhone 14 Plus.
iPhone 14 Plus проиграл свежей модели Nothing Phone в скорости работы
Александр Кузнецов —
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Комментарии
+56
Не имеет особого смысла сравнивать iOS-девайс с Андроидом, ибо пока Гугл не наведет приемлемого порядка в дырявой экосистеме свитчеры не набегут, какое бы железо не предлагали… А сама новинка пристойная, Kali можно одеть…🤣
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