iPhone 14 Plus проиграл свежей модели Nothing Phone в скорости работы

YouTube-канал PhoneBuff сравнил iPhone 14 Plus и представленную недавно модель Nothing Phone (2) по скорости запуска приложений. Блогеры использовали роботизированный манипулятор, чтобы добиться более высокой точности сравнения, исключив влияние человеческого фактора.



На смартфонах последовательно запускались различные приложения и игры, причём Nothing Phone (2) показал себя в этом сравнении чуть лучше, чем более дорогой iPhone 14 Plus. В среднем он оказался быстрее на 3,5%. В реальной жизни такая разница вряд ли будет заметна, но она показывает, что инженеры относительно молодой компании Nothing отлично поработали над устройством, и им удалось создать аппарат, который превосходит творение Apple.



В Nothing Phone (2) используется не самый новый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1, который когда-то считался флагманским, а сейчас устанавливается в субфлагманы на базе Android. iPhone 14 Plus работает на базе чипа A15 Bionic собственной разработки Apple. Также стоит отметить, что у первого аппарата в два раза больше оперативной памяти — 12 ГБ против 6 ГБ у iPhone 14 Plus.