iPhone 14 Pro дарит собакам вторую жизнь. Реакция питомцев бесценна

Артем
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В новом ролике Apple совместно c компанией 3DPets продемонстрировала, как камера iPhone 14 Pro помогает в создании протезов для собак-инвалидов.

Компания 3DPets создает протезы для животных, которые лишились конечностей. Чтобы вернуть питомцу былую активность, разработчики используют лидар и фронтальную камеру TrueDepth для сканирования животного. На основе полученной трехмерной модели создается крепление для протеза. 
Конструкция разрабатывается для каждого животного индивидуально. В качестве креплений выступают эластичные ремни, способные выдержать пса весом до 56 кг. Цена протеза стартует от $1550 (~146 000 рублей).

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Источник:
YouTube
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Комментарии

tellurian
+4857
tellurian
Уже была новость про это тут
час назад в 18:18
#
tellurian
+4857
tellurian
Вы не читаете, что пишут ваши же коллеги на ресурсе? :)
час назад в 18:19
#
–664
NYX
Снова вшивые благодетели омежек разводят пустить слезу. Лучше б приложеньку нормальную за несколько лет выпустили для дебичей. А уж за полтораху зелени контора и сама может родить 3д модель.
час назад в 18:34
#
–664
NYX NYX
Ебаните пабрацки пару дизов.
час назад в 18:35
#