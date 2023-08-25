iPhone 14 Pro дарит собакам вторую жизнь. Реакция питомцев бесценна

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В новом ролике Apple совместно c компанией 3DPets продемонстрировала, как камера iPhone 14 Pro помогает в создании протезов для собак-инвалидов.Компания 3DPets создает протезы для животных, которые лишились конечностей. Чтобы вернуть питомцу былую активность, разработчики используют лидар и фронтальную камеру TrueDepth для сканирования животного. На основе полученной трехмерной модели создается крепление для протеза.Конструкция разрабатывается для каждого животного индивидуально. В качестве креплений выступают эластичные ремни, способные выдержать пса весом до 56 кг. Цена протеза стартует от $1550 (~146 000 рублей).