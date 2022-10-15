iPhone 14

iPhone 14 стоит дешевле, чем iPhone 13. Настолько он не нужен

Александр


По данным MyDrivers, выпущенный недавно iPhone 14 с 256 ГБ памяти продаётся в Китае за 870 долларов, тогда как прошлогодняя модель iPhone 13 с накопителем такого же объёма стоит 876 долларов. Сложилась уникальная ситуация — новинка Apple оказалась дешевле старого устройства.

Модель iPhone 14 пользуется крайне небольшим спросом, поэтому магазинам приходится снижать цены. Причина кроется в том, что по своей начинке этот смартфон почти не отличается от iPhone 13. При этом модели iPhone 14 Pro и 14 Pro Max гораздо более востребованы, и они не подешевели с момента начала продаж.

iPhone 14 не интересен и российским покупателям. По словам продавцов с «Горбушки», покупатели в основном интересуются моделями iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а базовую модель приходится выставлять на онлайн-барахолки и сплавлять в регионы.

Ещё более странная ситуация с iPhone 14 Plus. У него почти такая же начинка, как у iPhone 14, но более крупный экран, а в прошлом году подобной модели не было. При этом он подешевел в Китае сразу после выпуска: ритейлеры увидели слабый интерес и снизили цену на 400 юаней (около 60 долларов).
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Комментарии

+50
migachevm
дайте мне купить айфонов по 460 юаней. автор, ну хоть проверяй писанину😉
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