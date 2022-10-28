Apple iPhone

iPhone 15 Pro может получить сенсорные кнопки с тактильной отдачей

Фархад

iPhone 15 Pro


Аналитик TFI Securities Мин-Чи Куо поделился новыми подробностями о будущих флагманских смартфонах Apple iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

В своем твиттере Куо рассказал, что кнопки регулировки громкости и питания на двух топовых смартфонах Apple 2023 года могут получить «твердотельную конструкцию» — они будут похожи на кнопку «Домой» в iPhone 7. Иными словами, компания может заменить механическую конструкцию кнопки, которая физически нажимается, на сенсорную панель с тактильной отдачей. В этом случае, количество механизмов Taptic Engine в корпусе ‌iPhone‌ увеличится с одного до трёх.

iPhone Taptic Engine

Инсайдер уверен, что примеру Apple последуют производители Android-смартфонов и к 2024 году переведут свои премиальные модели на сенсорные кнопки включения и регулировки громкости.

Помимо изменений в дизайне кнопок, аналитик ждёт перехода на порт USB-C, который ранее на этой неделе подтвердило руководство Apple. Стоит отметить, что следующее поколение iPhone выйдет почти через год, поэтому производитель вполне может внести любые изменения в дизайн или характеристики девайса.

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+15
dmitrii1969
Мой второй телефон Vivo Nex 3 уже несколько лет с этой типа новой технологией.
час назад в 13:16
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