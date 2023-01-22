iPhone 15 Pro может получить слегка «дутый» дисплей, как в Apple Watch Series 8

Инсайдер под ником ShrimpApplePro поделился в твиттере интересными подробностями о будущих флагманских смартфонах Apple.
Источник сообщает, что модели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra получат дисплеи с более тонкими рамками, которые также будут слегка изогнутыми по краям, как в Apple Watch Series 7/8. Для сравнения в текущих смартфонах iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max используются полностью плоские дисплеи, а слегка изогнутые экраны мы видели в iPhone XS/11 Pro.
Вероятно, Apple планирует использовать закруглённые к краям дисплеи, чтобы они дополняли «пухлые» задние панели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra, о которых стало известно ранее.
Предполагается, что изогнутое стекло также будет присутствовать в базовых моделях iPhone 15 и iPhone 15 Plus, но эти устройства не получат более тонких рамок. Других изменений в дисплеях и вырезах Dynamic Island не ожидается.
Стоит отметить, что ShrimpApplePro в прошлом году одним из первых сообщил о титановом корпусе в моделях iPhone 15 Pro. Ожидается, что первые производственные CAD-чертежи, подтверждающие все изменения в дизайне следующих смартфонов Apple, появятся в сети уже весной.
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