iPhone 15 Pro может стать очень дорогим из-за чипов A17 Bionic

Переход на новый 3-нм техпроцесс в производстве будущих фирменных чипов обойдётся Apple вдвое дороже 7-нм процессоров A13 Bionic, дебютировавших в смартфонах серии iPhone 11.
Многочисленные источники в цепочке поставок утверждают, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra получат чипсеты A17 Bionic, построенные по 3-нм техпроцессу. Это обеспечит прирост к производительности устройств и снижение энергопотребления, но также отразится на их стоимости.
Согласно отчёту DigiTimes, TSMC запросила за производство пластин с 3-нм чипсетами до $20 000 за единицу, тогда как 5-нм чипы стоили $16 000, а 7-нм — всего $10 000.
Стоит отметить, что на протяжении последних четырёх лет Apple старалась сдерживать цены на новые iPhone на одном уровне. Например, базовый iPhone 11 Pro с 7-нм чипом A13 Bionic на момент выхода стоил $999, как и недавно представленный iPhone 14 Pro с 4-нм чипом A16 Bionic.
С выходом следующего поколения смартфонов компании придётся повысить цены, чтобы компенсировать подорожание многих комплектующих.
Ранее мы рассказывали, что iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус, порт USB-C и другие нововведения.
А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides