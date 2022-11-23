Apple iPhone

iPhone 15 Pro может стать очень дорогим из-за чипов A17 Bionic

Фархад

iPhone 14 Pro

Переход на новый 3-нм техпроцесс в производстве будущих фирменных чипов обойдётся Apple вдвое дороже 7-нм процессоров A13 Bionic, дебютировавших в смартфонах серии iPhone 11.

Многочисленные источники в цепочке поставок утверждают, что iPhone 15 Pro и iPhone 15 Ultra получат чипсеты A17 Bionic, построенные по 3-нм техпроцессу. Это обеспечит прирост к производительности устройств и снижение энергопотребления, но также отразится на их стоимости.

Согласно отчёту DigiTimes, TSMC запросила за производство пластин с 3-нм чипсетами до $20 000 за единицу, тогда как 5-нм чипы стоили $16 000, а 7-нм — всего $10 000.

Стоит отметить, что на протяжении последних четырёх лет Apple старалась сдерживать цены на новые iPhone на одном уровне. Например, базовый iPhone 11 Pro с 7-нм чипом A13 Bionic на момент выхода стоил $999, как и недавно представленный iPhone 14 Pro с 4-нм чипом A16 Bionic.

С выходом следующего поколения смартфонов компании придётся повысить цены, чтобы компенсировать подорожание многих комплектующих.

Ранее мы рассказывали, что iPhone 15 Ultra может получить титановый корпус, порт USB-C и другие нововведения.

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides
-2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
GizmoChina
Cсылки по теме:
Сборка iPhone временно приостановлена. Все рабочие крупнейшего завода Foxconn вышли на протест
Как исправить ошибку «Память заполнена» на Apple Watch
Практичные Lightning-флешки для iPhone и iPad отдают со скидкой на AliExpress

Рекомендации

Рекомендации

Известны цены и дата выхода всех моделей iPhone 14
В Telegram появится функция, которой нет больше ни в одном мессенджере
В России утвердили требования к электросамокатам. Они очень жёсткие
На Wildberries продаются жуткие подделки в лучших традициях AliExpress

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

–1
AID_000476.19f3471f174741efba3aa7d465dcb301.1129
Ось бы допилили свою кастрированную. С контактами работаем через костыли. Свайп правый хоть украдите у андроида!!!
33 минуты назад
#
lonelysoul
+342
lonelysoul
Сколько чипов на пластинах? Если одинаковое количество, то да. Если разное, то эти цифры ни о чем не говорят.
7 минут назад
#