iPhone 15

iPhone 15 Pro показали на реалистичных рендерах

Александр


Графический дизайнер Константин Миленин показал, каким может быть iPhone 15 Pro, анонс которого состоится ещё не скоро. Рендеры созданы на основе нескольких утечек относительно внешнего вида этой новинки.

Предположительно, эта модель получит титановый корпус обновлённой формы — с более закруглёнными гранями в сравнении с несколькими предыдущими линейками. Грани закруглены только у задней крышки, а со стороны экрана они по-прежнему ближе к прямоугольным. Подобный дизайн компания Apple использовала в iPhone 5c, а у флагманских моделей, начиная с iPhone 12, были более плоские грани. Очевидно, что смартфон с закруглённой задней панелью гораздо комфортнее держать в руке, потому что он не режет ладонь.



На рендерах также видно, как может выглядеть модуль основной камеры, выпирающий ещё сильнее, чем раньше. Такой подход к дизайну может объясняться тем, что корпус смартфона станет более тонким, а камера ещё более навороченная (возможно, с многократным оптическим зумированием и увеличенной светосилой).

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Комментарии

Konstantin Bulatnikov
+100
Konstantin Bulatnikov
На море на океане есть остров, на том острове дуб стоит, под дубом сундук зарыт, в сундуке — заяц, в зайце — утка, в утке — яйцо, в яйце...😂😂😂😂
12 минут назад
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