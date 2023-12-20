iPhone 15 Pro признан лучшим камерофоном, Galaxy S23 Ultra — лучшим гигантофоном, а Pixel 8 — топ-смартфоном 2023 года

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Лучший большой смартфон — Samsung Galaxy S23 Ultra;

Лучший компактный смартфон — ASUS Zenfone 10;

Лучшая камера — iPhone 15 Pro;

Лучший недорогой смартфон — Samsung Galaxy A54;

Лучшая автономность — iPhone 15 Plus;

Лучший дизайн — HONOR Magic V2;

Лучший складной смартфон — OnePlus Open;

Апгрейд года — Nothing Phone (2);

Худший смартфон — Saga Solana Cryptophone;

Смартфон года — Google Pixel 8.

Блогер-миллионик Маркес Браунли подвёл технологические итоги, и назвал лучшие, по его личному мнению, смартфоны 2023 года.Лидером по съёмке был признан iPhone 15 Pro. Ютубер отметил, что на рынке есть смартфоны, которые могут выдавать лучшие результаты при использовании зума, но iPhone предлагает самую надежную всестороннюю производительность в самых разных сценариях использования. Вдобавок простота в использовании при съёмке фото и видео остается непревзойденным плюсом гаджетов Apple.Ещё один гаджет, разработанный гениями из Купертино, iPhone 15 Plus, выиграл в номинации «Лучшая автономность».Телефоном 2023 года стал Google Pixel 8. Браунли похвалил девайс за великолепную фотокамеру, улучшенный дисплей, новые функций программного обеспечения, основанные на ИИ и заявленные 7 лет обновлений Android.В других номинациях MKBHD Smartphone Awards 2023 победителями стали:А вы согласны с Маркесом?