iPhone 15 — самый провальный смартфон в истории Apple? Он вышел только год назад, а уже устарел

Фархад
15

Уже через месяц Apple представит серию iPhone 16 с новым дизайном, функциями Apple Intelligence и другими интересными нововведениями, а вместе с тем снизит цены на базовый iPhone 15 и iPhone 15 Plus, но это будет самый подлый шаг со стороны компании.

Как известно, младшие iPhone 15 не получат нейросетевые функции iOS 18, из-за чего они устареют быстрее любых других смартфонов в истории Apple. Конечно же, не всем пользователям нужны эти функции, особенно на старте, когда они будут работать только на английском языке. Однако многим будет неприятно осознавать, что девайс за $800-$900 не может даже сгенерировать картинку по текстовому описанию. Ещё мы не знаем, как в iOS 19 Apple ограничит эти смартфоны.

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Нечто похожее мы наблюдали с появлением «кинематографических видео» или Siri в iPhone 4S. Вспомните, как были недовольны владельцы iPhone 4 из-за того, что доступ к голосовому асисстенту был только в iPhone 4S.

Ещё один гвоздь в крышку гроба iPhone 15 — выпуск iPhone SE 4 с AI в марте-апреле 2025 года. Получается, что покупка прошлогодней модели базового iPhone в этом поколении не имеет смысла. Лучше дождаться iPhone 16 или iPhone SE 4.
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Источник:
9to5Mac
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Комментарии

tellurian
+1663
tellurian
Учитывая, что в России функция не будет работать, то так себе довод. Не многим нужна эта функция.
Сегодня в 11:34
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Фархад Усманов
+105
Фархад Усманов tellurian
Я так и написал — не всем нужен ИИ, но Apple может ещё сильнее урезать iPhone 15 и 15 Plus в следующих обновлениях ПО. Для сравнения: Samsung развернула Galaxy AI на смартфоны трёхлетней давности, причём даже на модели с Exynos
Сегодня в 11:45
#
tellurian
+1663
tellurian Фархад Усманов
Я думаю функции ИИ станет ключевой только для серии «про/промакс». Не будет в простых 16.
Сегодня в 12:12
#
Dmitriy
+1100
Dmitriy
Пха, может вспомнить iPhone 8, который устарел сразу в день его анонса, когда за ним показали 10-ку?
Сегодня в 11:35
#
Mers
+5249
Mers
«не может даже сгенерировать картинку» я, в приложении, от силы, сгенерировал картинок пять, затем его удалил. Вот если в смартфоне не будет звонилки, это веская причина, а генерация картинок.. такое себе.
Сегодня в 11:45
#
Anatoly076
+260
Anatoly076
Капец! Раньше то что телефон фоткать мог — вот беда-то была. Теперь по сути фоткаешь любое Овно и говоришь ИИ — сделай конфетку!
Все гонка мобильных фотографий окончена? 🤣🤣🤣
Вот беда-то какая, что смартфон не умеет создавать какие-то картинки! Да кому они нужны-то? Чего с ними дальше делать? * а ну да, для ржаки и всякой фигни…
Сегодня в 12:00
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