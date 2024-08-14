iPhone 15 — самый провальный смартфон в истории Apple? Он вышел только год назад, а уже устарел

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Уже через месяц Apple представит серию iPhone 16 с новым дизайном, функциями Apple Intelligence и другими интересными нововведениями, а вместе с тем снизит цены на базовый iPhone 15 и iPhone 15 Plus, но это будет самый подлый шаг со стороны компании.Как известно, младшие iPhone 15 не получат нейросетевые функции iOS 18, из-за чего они устареют быстрее любых других смартфонов в истории Apple. Конечно же, не всем пользователям нужны эти функции, особенно на старте, когда они будут работать только на английском языке. Однако многим будет неприятно осознавать, что девайс за $800-$900 не может даже сгенерировать картинку по текстовому описанию. Ещё мы не знаем, как в iOS 19 Apple ограничит эти смартфоны.Нечто похожее мы наблюдали с появлением «кинематографических видео» или Siri в iPhone 4S. Вспомните, как были недовольны владельцы iPhone 4 из-за того, что доступ к голосовому асисстенту был только в iPhone 4S.Ещё один гвоздь в крышку гроба iPhone 15 — выпуск iPhone SE 4 с AI в марте-апреле 2025 года. Получается, что покупка прошлогодней модели базового iPhone в этом поколении не имеет смысла. Лучше дождаться iPhone 16 или iPhone SE 4.