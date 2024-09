iPhone 16 и iPhone 16 Pro в России: где купить и сколько стоят?

Реклама

«Яндекс Маркет» ранее анонсировал предзаказы на iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а теперь объявил, когда и по каким ценам можно будет оформить заказ этих устройств, а также примерную дату их доставки покупателям.Новые модели iPhone доступны к заказу на «Яндекс Маркете» с 10 сентября. Сперва появятся iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, а позднее базовые iPhone 16 и iPhone 16 Plus. Новинки будут доступны в разных цветах. Пользователи, которые оформят заказ на модели Pro и Pro Max, смогут получить посылку уже с 30 сентября.Стоимость смартфонов будет варьироваться в зависимости от модели. Цена на iPhone 16 после мирового старта продаж может составить более 90 тысяч рублей в зависимости от комплектации и продавца, iPhone 16 Plus — более 100 тысяч рублей. Стоимость iPhone 16 Pro 256 ГБ начнется от 204 990 рублей, а на iPhone 16 Pro Max 256 ГБ — от 214 990 рублей.На «Яндекс Маркете» также появились чехлы, защитные стекла и аксессуары для новых моделей iPhone от Commo, собственного бренда «Яндекса». Силиконовые чехлы для iPhone 16 представлены в разных цветах. Помимо этого бренд представил необычные прозрачные кейсы для смартфона — они выполнены из специального материала, за счет которого чехол не желтеет.