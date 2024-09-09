iPhone 16 получили невероятно быструю беспроводную зарядку

Фархад
magsafe

Все четыре модели серии iPhone 16, представленные Apple сегодня, поддерживают улучшенную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт. Для этого смартфоны должны заряжаться от блока на 30.

Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями, которые ограничивались в 15 Вт при использовании зарядки MagSafe.

Apple заявляет, что всего за 30 минут смартфоны можно зарядить до 50% по MagSafe. Кроме того, новинки сохранили поддержку проводной быстрой зарядки, но его мощность не разглашается.

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Увы, беспроводные зарядные устройства с Qi2 будут ограничены мощностью в 15 Вт. Тут Apple в очередной раз переиграла всех, поэтому для быстрой зарядки iPhone 16 вам придётся покупать только новые фирменные блинчики MagSafe.
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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+4497
Gabriel
Она очень, очень быстрая.)
час назад в 23:16
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+929
Permyak
Вот раньше… Вот в наше-то время…
Короче говоря, раньше было принято начинать продавать новые айфоны ночью, как только формально наступал долгожданный День начала продаж. «Фанаты» стояли в очереди, жгли костры и производили впечатление «массового ажиотажа». А ещё статьи публиковались: нового айфона хватило ровно на 30 секунд продаж…
Так-то, конечно, все понимали, что «фанатов» собрал отдел маркетинга, но все делали вид, что верят: это же часть шоу — презентация, фанаты, публикации, ажиотаж… Эх, времена были…
А в этот раз интересно как будет — без очередей?
43 минуты назад
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