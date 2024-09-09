iPhone 16 получили невероятно быструю беспроводную зарядку

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Все четыре модели серии iPhone 16, представленные Apple сегодня, поддерживают улучшенную зарядку MagSafe мощностью до 25 Вт. Для этого смартфоны должны заряжаться от блока на 30.Это значительное улучшение по сравнению с предыдущими моделями, которые ограничивались в 15 Вт при использовании зарядки MagSafe.Apple заявляет, что всего за 30 минут смартфоны можно зарядить до 50% по MagSafe. Кроме того, новинки сохранили поддержку проводной быстрой зарядки, но его мощность не разглашается.Увы, беспроводные зарядные устройства с Qi2 будут ограничены мощностью в 15 Вт. Тут Apple в очередной раз переиграла всех, поэтому для быстрой зарядки iPhone 16 вам придётся покупать только новые фирменные блинчики MagSafe.