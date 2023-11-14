iPhone 16 получит новые эксклюзивные OLED-дисплеи Samsung, которые потребляют меньше энергии

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Отраслевые источники сообщают, что следующее поколение смартфонов Apple получит более энергоэффективные дисплеи, которые будут состоять из новых материалов. Интересно, что поставлять их будет только Samsung.По данным The Elec, текущие модели iPhone 15 получили панели Samsung M12, а в серии iPhone 16 будет использоваться M14. Такой тип дисплеев специально разрабатывают для смартфонов Apple. В нём южнокорейский производитель экранов заменит синие флуоресцентные материалы на синий фосфоресценций, что позволить снизить общее энергопотребление OLED-дисплея, не ухудшая другие характеристики.Изначально Samsung планировала использовать более энергоэффективный материал в OLED-панелях для собственных складных смартфонов в 2024 году, но Apple опередила её, разместив заказы заранее.